El IVC abre la convocatoria para la IX edición del Laboratorio Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera

IX edición del Laboratorio Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera - GVA

VALÈNCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) pone en marcha una nueva edición del laboratorio de dramaturgia Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera, un proyecto que apoya y potencia la dramaturgia viva valenciana.

El proyecto selecciona cada año a cuatro autores con el objetivo de estimular la escritura teatral a través de un proceso en el que establecen contacto con otros profesionales.

Desde el año 2018, han pasado por este laboratorio 37 autoras y autores valencianos, a los que en esta IX edición se sumarán cuatro nuevas propuestas, que incluirán la paridad de género como criterio de selección.

El grupo de autoras y autores seleccionados desarrollarán un texto teatral entre los meses de junio y noviembre. El laboratorio contará con la coordinación habitual de Paco Zarzoso, al que se suma este año la del director de escena, docente y dramaturgo, Víctor Sánchez Rodríguez. Esta mentoría conjunta supondrá una transición de uno a otro autor para liderar el proyecto de Ínsula en los próximos años.

Durante este periodo, las autoras y autores trabajarán de forma individual y también conjunta con los coordinadores, de manera que todos los participantes conozcan y complementen el trabajo del resto de compañeras y compañeros en el proceso de escritura, y así favorecer el acompañamiento de los dramaturgos desde un nuevo prisma que ayude a crecer los textos desde un punto de vista más escénico.

Durante el mes de diciembre se hará una lectura dramatizada de los textos, con dos representaciones de cada uno de ellos, abiertas al público y a profesionales de las artes escénicas.

Este año, el tema propuesto para los textos es 'Fin y principio'. Un umbral donde todo final contiene un principio, invitando desde la libertad creadora más absoluta a explorar la transformación, despedida y el volver a empezar.

Los proyectos se pueden enviar hasta el 7 de mayo a: insuladramataria2026@ivc.gva.es La selección de los proyectos se realizará antes del 6 de junio por una comisión formada por María José Mora, directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura; los coordinadores del laboratorio Paco Zarzoso y Víctor Sánchez; y un dramaturgo o dramaturga participante en el Laboratorio Ínsula Dramataria Josep Lluís Sirera de una edición anterior.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en la página web del IVC, ha informado la Generalitat en un comunicado.