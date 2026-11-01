El IVC programa nuevas funciones de 'L'escena ens mou' en municipios afectados por la dana del 29O

Ciclo 'L'escena ens mou' - GVA

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) amplía durante los meses de noviembre y diciembre la programación de 'L'escena ens mou', un ciclo de artes escénicas concebido para acercar la actividad cultural a los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 a través de espectáculos y propuestas de mediación cultural desde el ámbito local.

Tras las primeras representaciones, celebradas en municipios como Alaquàs, Benetússer o Picanya, la iniciativa continúa su recorrido por distintas localidades valencianas con la participación de 13 compañías profesiones de la Comunitat Valenciana. El ciclo reúne propuestas de danza contemporánea, comedia y artes de calle dirigidas a públicos de todas las edades, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

L'Horta Sud volverá a concentrar buena parte de las actividades previstas con representaciones y talleres que involucran directamente a la ciudadanía. Alcàsser acogerá 'La rata Marieta', de L'Horta Teatre, el 5 de noviembre y 'La burbuja de Julia', de Maquinant Teatre, el día 12.

Por su parte, Alfafar recibirá los espectáculos 'Arròs', de la Compañía Anna Mateu, el 7 de noviembre, y 'Estem perdudes', de La Figueta Infinita, el día 20. La programación continuará el 29 de noviembre en Alaquàs con 'Fràgil', de María Andrés.

En cuanto a diciembre, Picassent acogerá 'La Nit del Circ Valencià el día 4, mientras que Xirivella recibirá 'Cinc minuts' el 13 de diciembre.

Junto a los espectáculos, el ciclo incorpora acciones de mediación cultural. En este ámbito se enmarca el proyecto de Pérez & Disla 'Mediació i creació sobre la soledat no desitjada', que tendrá lugar desde septiembre hasta diciembre, en las localidades de Aldaia, Alfafar y Quart de Poblet.

Asimismo, la compañía Pont Flotant desarrollará en Silla, del 14 al 16 de diciembre, el taller 'La veu de l'altre'.

PROPUESTAS ESCÉNICAS EN LAS COMARCAS DEL INTERIOR

'L'escena ensa mou' extenderá su presencia a las comarcas del interior valenciano. En Utiel-Requena, el Teatro Rambal de Utiel acogerá 'Estem perdudes' el 7 de noviembre, así como una función de 'Boira' el día 27.

En la comarca de Los Serranos, Gestalgar concentrará tres propuestas en su Edificio Multiusos: la Compañía María Andrés presentará 'Límit' el 13 de noviembre; Anna Mateu llevará al municipio el espectáculo 'Arròs' el día 14 y la Compañía Maduixa cerrará la programación el 6 de diciembre con 'Dominaire'.

RIBERA ALTA, LA RIBERA BAIXA Y LA HOYA DE BUÑOL

El ciclo también estará presente en municipios de la Ribera Alta y la Ribera Baixa. En Polinyà de Xúquer, el Centre Cultural Ausiàs March acogerá 'La burbuja de Julia' el 15 de noviembre, mientras que Llombai recibirá el día 22 'El agua de Valencia', de Yapadú.

La programación se extenderá asimismo a la Hoya de Buñol. La Casa de la Cultura de Macastre será escenario de 'Human', de Takiri Art Company, el 7 de noviembre. Por su parte, Chiva acogerá 'La Nit del Circ Valencià' el 6 de diciembre.