El IVC programa películas españolas en ocho localidades afectadas por la dana de 2024

Cinema en ruta - GVA

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, ha puesto en marcha el programa 'Cine en Ruta Comunitat Valenciana' para proyectar, de forma gratuita, películas españolas recientes en ocho localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

La programación se desarrollará desde este sábado y hasta el 28 de diciembre, en el marco del Plan Endavant, y tiene como finalidad contribuir a la recuperación de la actividad cultural de las localidades participantes, facilitar el acceso al cine y recuperar los espacios de encuentro y convivencia a través de la cultura, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez, ha señalado que 'Cine en Ruta' acercará una programación de cine español actual a municipios afectados por las inundaciones con el propósito de recuperar la actividad de los espacios culturales.

"A través del cine, la iniciativa busca recuperar hábitos culturales y actividades compartidas que refuercen la convivencia y la participación en la vida de los municipios", ha indicado.

En esta primera edición participan Alaquàs, Alborache, Benetússer, Calles, Pedralba, Sinarcas, Sollana y Albalat de la Ribera. La programación está integrada por 'Los domingos' (2025), de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Altas capacidades', de Víctor García León. Ambas películas permitirán acercar el cine español actual a poblaciones situadas fuera de los principales circuitos de exhibición y ofrecer a sus habitantes una experiencia cinematográfica compartida.

Las proyecciones serán gratuitas y contarán con materiales de comunicación y guías de acompañamiento para facilitar la organización de actividades y coloquios en torno a las películas. Estos recursos servirán de apoyo a los ayuntamientos y a los agentes culturales locales, favoreciendo su implicación en el desarrollo del programa.

'Cine en Ruta' se concibe como un programa anual de exhibición cinematográfica dirigido a los municipios que se adhieran a la iniciativa, comenzando por aquellos afectados por la riada de 2024. Su objetivo es ampliar el acceso al cine de calidad en la Comunitat Valenciana, fortalecer la cohesión territorial y favorecer la participación de las comunidades locales en la vida cultural.

CALENDARIO DE PROYECCIONES

En Alaquàs, las proyecciones tendrán lugar en la Sala Castillo, donde podrá verse 'Altas capacidades' el 26 de noviembre, a las 19.00 horas, y 'Los domingos' el 3 de diciembre, a la misma hora.

En Albalat de la Ribera, la Casa de la Cultura acogerá la proyección de 'Los domingos' el 14 de noviembre, a las 18.00 horas, mientras que 'Altas capacidades' se exhibirá el 23 de diciembre, también a las 18.00 horas.

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Alborache ofrecerá las sesiones gratuitas los días 6 y 29 de diciembre, ambas películas a las 18.00 horas.

Por su parte, el Centro Cultural El Molí de Benetússer acogerá la proyección de 'Los domingos' el 19 de noviembre, a las 19.00 horas, y de 'Altas capacidades' el 4 de diciembre, a las 20.00 horas.

En Calles, el Centro Social será el espacio de exhibición de 'Altas capacidades' el 28 de noviembre, a las 18.00 horas, y de 'Los domingos' el 22 de diciembre, también a las 18.00 horas.

En Pedralba, el Teatro de la Sociedad Musical La Popular exhibirá 'Los domingos' el 22 de noviembre, a las 18.30 horas, y 'Altas capacidades' el 13 de diciembre, a la misma hora.

En el Centro Juvenil de Sinarcas se proyectará 'Los domingos' el 20 de noviembre, a las 18.00 horas, y 'Altas capacidades' el 27 de noviembre, a las 18.00 horas.

Finalmente, en Sollana, el Centro Cultural exhibirá 'Los domingos' el 15 de noviembre, a las 18.30 horas, y 'Altas capacidades' el 8 de diciembre, asimismo a las 18.30 horas.