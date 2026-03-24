El IVF impulsa una nueva línea de financiación bonificada para la reactivación económica en municipios de la dana

Archivo - Imagen de archivo del director general del IVF, Enrique Montes - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Finances (IVF) ha puesto en marcha la nueva línea bonificada para la Recuperación y Reactivación de las zonas afectadas por la dana de octubre de 2024, diseñada para impulsar la actividad económica en los municipios damnificados por la riada.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, esta convocatoria "da continuidad y amplía" el alcance de la línea extraordinaria que ha estado vigente durante 2025, a través de la que este organismo ha prestado apoyo financiero por un valor superior a 60 millones de euros a 90 proyectos empresariales que sufrieron daños.

Como ha explicado el director general del IVF, Enrique Montes, "tras superar la primera fase de la emergencia, ahora resulta prioritario acelerar la reactivación económica e impulsar la actividad empresarial a las zonas afectadas. Esta nueva línea amplía su ámbito de aplicación con respecto a la anterior, respondiendo a las necesidades de inversión y liquidez de las empresas en el área afectada en esta fase de la recuperación".

"En estos momentos, el objetivo ya no es únicamente reparar los daños provocados por la riada, sino activar de nuevo el tejido económico en estos municipios, atendiendo nuevas necesidades de inversión y circulante que surjan en las empresas en este proceso de recuperación", ha añadido.

La nueva línea podrán solicitarla todas las empresas que tengan o vayan a instalar un establecimiento o sucursal en alguno de los municipios afectados, con independencia de que sufrieran daños en sus instalaciones como consecuencia de la riada.

"El objetivo es que ninguna empresa se quede fuera del proceso de recuperación por el simple hecho de no haber sufrido un daño directo o no poder acreditarlo. La reactivación económica debe ser una oportunidad para todas las compañías de estos municipios", ha destacado el director general.

PRÉSTAMOS DE HASTA TRES MILLONES DE EUROS

A través de esta línea de financiación, las empresas podrán optar a préstamos bonificados de entre 200.000 euros y tres millones de euros, para atender tanto nuevos proyectos de inversión que lleven a cabo como necesidades de capital circulante. Las operaciones podrán formalizarse operaciones con plazos de hasta diez años, incluyendo hasta tres años de carencia.

"La Generalitat mantiene su compromiso con estos territorios y pone a disposición de las empresas una financiación ventajosa que combina agilidad y un componente de ayuda aplicado sobre el tipo de interés, que será del 1,5 por ciento fijo", ha explicado Enrique Montes.

"Durante la emergencia actuamos con rapidez para evitar el cierre de empresas. Ahora damos continuidad a este producto con una línea capaz de acelerar su crecimiento y dar impulso a estos proyectos", ha señalado el responsable del IVF.

En este sentido, Montes ha recordado que las operaciones aprobadas dentro de la línea urgente puesta en marcha en 2024 continúan en periodo de carencia, por lo que sus titulares no están atendiendo pagos de ningún tipo con el IVF mientras restablecen su actividad.