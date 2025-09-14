El IVIA lidera descubrimiento de enemigo natural de vector importante del HLB, la enfermedad más destructiva de cítricos - GVA

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Unidad de Entomología del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han identificado en Chipre una nueva especie de parasitoide, 'Tamarixia' citricola, que parasita de forma espontánea a 'Diaphorina citri', el vector "más importante" del 'huanglongbing' (HLB), la enfermedad "más destructiva" de los cítricos.

Desde la detección de este insecto vector en 2023, el IVIA ha impulsado un "ambicioso" programa de control biológico junto al Ministerio de Agricultura chipriota, la Cyprus University of Technology, y socios internacionales, que ha permitido el hallazgo de esta nueva especie autóctona, que supone el descubrimiento de un enemigo natural de 'Diaphorina citri' con alta capacidad de parasitar a esta plaga, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Este nuevo parasitoide se ha extendido de forma natural por la isla y ha reducido de manera "notable" las poblaciones del vector del HLB. Gracias a su acción, los niveles de poblaciones de 'Diaphorina citri' en verano han sido "muy bajos", y se está a la espera de futuras evaluaciones en otoño que confirmen estas "buenas impresiones".

Este descubrimiento consolida al IVIA como "referente internacional en sanidad vegetal y control biológico en cítricos", y demuestra la "eficacia" de la cooperación científica para proteger la citricultura mediterránea frente a amenazas emergentes.

El IVIA, además de impulsar este programa, ha aportado asesoramiento técnico, formación a agricultores y autoridades, y ha liderado las campañas de campo que han hecho posible este avance.

PROTEGER LA CITRICULTURA

La colaboración con socios europeos es "fundamental" para ayudar a frenar la mayor amenaza fitosanitaria para los cítricos y confirma el "firme compromiso" del IVIA con la protección de la citricultura mediterránea y el desarrollo de soluciones sostenibles ante amenazas emergentes como el HLB.

En los últimos dos años, el instituto ha llevado a cabo cuatro misiones científicas en territorio chipriota, ha proporcionado asesoramiento científico, apoyo técnico, materiales de formación y estrategias de respuesta. Ha participado activamente en la planificación conjunta con las autoridades locales y en acciones de formación sobre el terreno.