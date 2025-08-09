El IVIA señala que el incremento de la superficie mojada optimiza la eficiencia de riego por goteo en cultivos

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Riegos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) ha llevado a cabo varios estudios en distintos cultivos que muestran que una mayor superficie mojada se traduce en una "mejor eficiencia" de aplicación del riego por goteo.

Este grupo de expertos del IVIA, dependiente de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, sostiene que el riego por goteo "debe proporcionar equilibrio entre un volumen de suelo humedecido para abastecer a las raíces correctamente y un área mojada que minimice las pérdidas por evaporación y percolación profunda", según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Un primer estudio en una parcela de cultivo de mandarina (Clementina Arrufatina) en el municipio valenciano de Alberic, mostró que duplicar el número de goteros por planta "mejora la productividad del agua y el estado hídrico del cultivo", han señalado los expertos.

Además, el uso de una línea de goteo adicional entre filas de árboles favoreció también el desarrollo del cultivo. Ello se traduce en "sinergias favorables" al combinar el incremento de superficie mojada con riego subterráneo, que logró ahorros de entre el 20 y 25 por ciento de agua.

Un análisis posterior en un cultivo de níspero en la Cooperativa Agrícola de Callosa d'en Sarrià (Ruchey), en Alicante, reveló también que el empleo del doble de emisores por planta permitió reducir el riego en torno al 10% sin mermas en la producción. El mayor solape entre bulbos favoreció la disponibilidad de agua en el suelo, lo que mejoró el estado hídrico de la planta, especialmente en épocas de alta demanda.

Más recientemente, y en la misma línea, un nuevo estudio en la misma cooperativa de Callosa d'en Sarrià en un cultivo de aguacate permitió concluir que un aumento de goteros por planta minimiza drenajes e incrementa "significativamente" la producción de aguacate. La incorporación de una línea adicional de goteros "también ofreció una mejor distribución de la humedad del suelo, mejoró la producción y aumentó ligeramente la materia seca del fruto".

RIEGO "EFICIENTE"

El riego por goteo se ha situado en las últimas décadas como el sistema "más eficiente" con consumos medios de agua. Concretamente, el 74% de la superficie regada de la Comunitat Valenciana emplea este sistema, lo que emplea únicamente el 48% del agua disponible para regadío.

Con esta primera modernización del regadío iniciada a finales del siglo XX, se ha logrado mejorar "notablemente" la eficiencia hidráulica, es decir, la relación entre el agua sustraída de origen frente a la aplicada en parcela. Sin embargo, el IVIA ha subrayado que "se pueden mejorar estas tasas al optimizar la eficiencia de aplicación, es decir, el balance entre el agua aprovechada por la planta (evapotranspiración de cultivo) y el agua recibida en parcela".

El grupo de expertos ha defendido que, al inicio de plantación, se debe definir el diseño agronómico de la instalación de riego de forma que garantice que la instalación suministre, "de manera óptima y eficaz", las necesidades hídricas del cultivo en cantidad y forma. "El sistema de riego debe ser un aliado que permita adaptar la instalación a las características del cultivo, tipo de suelo e, incluso, a los turnos de riego disponibles", ha incidido.

Para el IVIA, otro "punto clave" es determinar las necesidades de riego del cultivo. La estimación de dosis de riego es "recomendable" realizarla con una frecuencia semanal. El cálculo se puede llevar a cabo en la web de riegos de esta institución, desarrollada por el Servicio de Tecnología del Riego (STR) del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA).

CALCULAR LAS HORAS DE RIEGO

Este portal web permite calcular las horas de riego específicas para cada parcela a partir de variables meteorológicas, información del cultivo (marco de plantación y diámetro de copa) y características del sistema de riego (número de goteros por planta y caudal de los mismos).

El sistema por goteo aplica bajos volúmenes de agua con una alta frecuencia. El agua descargada por los goteros sobre la superficie del suelo se infiltra y se redistribuye vertical y horizontalmente, resultando en un volumen mojado denominado bulbo húmedo. Las raíces se concentran preferentemente en este bulbo húmedo, donde sus condiciones son óptimas, ya que tanto el agua como los nutrientes están fácilmente disponibles.

Los expertos han señalado que "mojar la totalidad del sistema radicular facilita la absorción de agua y nutrientes, lo que genera una respuesta positiva en términos de crecimiento, producción y estado hídrico del cultivo". El incremento de la superficie mojada mediante el aumento del número de emisores por planta es recomendable en cultivos ubicados en climas áridos o semiáridos y/o con raíces superficiales.

Esta es una condición que habitualmente se cumple en especies frutales de origen subtropical y tropical cultivadas en el clima Mediterráneo, tales como el aguacate, que concentra su mayor parte de raíces en los primeros 30 centímetros. Pero cítricos y otros frutales también se pueden ver "favorecidos" por estos diseños.