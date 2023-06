La IX edición de Curt Creixent explora "cómo hacer cortometrajes más viables y sostenibles"

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de Curt Creixent, que se celebra del 26 al 28 de junio en el marco de Cinema Jove, ha abierto sus puertas con el objetivo de explorar "cómo hacer que los proyectos de cortometraje sean más viables, atractivos y sostenibles".

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha inaugurado este lunes el encuentro en la Sala 7 del edificio Rialto. Ha estado acompañado por el director del festival Cinema Jove, Carlos Madrid; la responsable de Curt Creixent, Dora Martí, y los ponentes de la primera jornada.

Curt Creixent es un espacio de confluencia para profesionales y estudiantes del audiovisual que ofrece una plataforma para la formación sobre el desarrollo de proyectos de cortometraje.

Durante esta edición, las jornadas se centrarán en la etapa de preproducción y producción, y explorarán cómo hacer que los proyectos de cortometraje sean más viables, factibles, atractivos y sostenibles.

En la inauguración de Curt Creixent, Guarinos ha declarado que "los encuentros del cortometraje, no solo han conseguido en la novena edición el máximo de participantes inscritos de su historia, sino también la más amplia participación internacional de profesionales del sector del cortometraje, con nombres tan destacados como el francés Florián Fernández, que es coordinador de Industria del Festival de Cannes, o Jaime E. Manrique, que es el director del prestigioso Festival Internacional de Cortos de Bogotá Bogosohorts, uno de los más importantes en su género en Latinoamérica".

"Y todo con los objetivos de hacer que también el cortometraje valenciano y sus artífices sean conocidos y reconocidos en el extranjero, y de propiciar herramientas para hacerlo posible", ha aseverado.

Curts Creixent se ha iniciado con una sesión explicativa sobre el mercado del cortometraje del Festival de Cannes, a cargo de Florián Fernández, coordinador de Industria del festival francés.

La segunda sesión ha sido dedicada a la presentación de laboratorios y mercados internacionales con la participación de Jaime E. Manrique (Bogoshorts), Aitor Arenas (Emergente! Cine Lab), Carolina López (Incubator-Animac) y Reyes Revilla (Semilleri FICX-Gijón), moderados por Esther Cabero.

Por la tarde, están previstas las primeras sesiones de 'pitching' de proyectos de cortometrajes y los encuentros 'one to one' entre productores y directores.

La jornada finalizará con la presentación en sesión privada, ante familiares y equipos de los cortometrajes, del catálogo 'Curts 2023 vol.

2', una selección de cortometrajes valencianos promovidos por el Institut Valencià de Cultura en festivales.

La programación de las actividades y proyecciones del martes 27 y el miércoles 28 de junio puede consultarse en https://curtcreixent.org/.

Curt Creixent está organizado por la Consellería de Educación Cultura y Deporte, a través del Institut Valencià de Cultura, y coincide con la celebración de Cinema Jove. Cuenta con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Es un proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Colaboran Colabora Emergente! Cine Lab y Bogoshorts.