Jamaica une generaciones: el reggae de The Wailers y el ciclón dancehall de Spice celebran raíces en Rototom

CASTELLÓ 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash ofrecerá este lunes, en su tercera jornada y en el marco de sus 30 ediciones, una propuesta artística con Jamaica como epicentro que une a dos generaciones de artistas --The Wailers y Spice-- para celebrar las raíces y la evolución del reggae en una misma sintonía.

Se trata de un viaje musical que tejerá puentes entre el legado del reggae clásico con The Wailers, herederos directos del espíritu de Bob Marley --impulsor de la banda legendaria y que este 2025 habría cumplido 80 años-- y las vibraciones más actuales del dancehall en voz de la "carismática" Spice, "reina" del género, y sus letras de empoderamiento femenino, según ha detallado el festival en un comunicado.

De este modo, Rototom Sunsplash prevé una jornada "cargada de ritmo, energía y memoria" en el que los aniversarios se siguen fundiendo en esta edición.

Con motivo de los 45 años del "mítico" sello discográfico Ariwa, el Main Stage reunirá en un mismo show a un elenco artístico de colaboradores integrado por Big Youth, Nadine Sutherland y Aisha, y al que se unirá también el fundador del sello independiente, el productor británico de dub y reggae Mad Professor, que hará doblete con una sesión, de madrugada, en la Dub Academy.

En el aperturismo sonoro que caracteriza al festival, no faltará la cumbia, en esta tercera jornada a cargo de la artista argentina afincada en Francia La Yegros, apodada "la reina de la nu-cumbia", que actuará sobre Lion Stage.

Sobre este mismo escenario iniciará andadura el pionero concurso 'Rumbo a Rototom', impulsado por Rototom y la SGAE y dirigido a bandas emergentes. Cuatro han sido las ganadoras, y la primera de ellas, Kulto Kultibo, desde Irún, actuará este lunes 18 de agosto. Le seguirán Baboon Prophecy, desde Córdoba (martes 19); y Joy Martínez y Fresh Warapa, de Madrid, que actuarán el miércoles 20 y jueves 21 de agosto, respectivamente.

Por su parte, Jamkunda Stage se consolida como el espacio donde conectar con las músicas afromodernas, del afrohouse a afrobeat, afrotrap, afropop y amapiano. Un viaje sonoro pilotado por los principales colectivos que están impulsando estos estilos en las principales ciudades del país, y que protagonizarán cada velada en Rototom "auténticas" experiencias inmersivas en torno a la música. La de este lunes correrá a cargo de Afroshplash desde València.

CÓMO CONSTRUIR UNA SOCIEDAD "MÁS INCLUSIVA"

El reto que plantea construir una sociedad "cada vez más inclusiva y multicultural" será el eje de la tercera cita del Foro Social: 'Celebrating Life-La Sociedad del Futuro' (18 de agosto, a las 18.00 horas en el Teatre Municipal), que suma la colaboración de los espacios Pachamama y Jamkunda y une las voces del fundador del proyecto Soy Tribu --con más de 5 millones de seguidores en redes sociales-- , Agustín Ostos; y de la afroactivista, cofundadora de Afrocolectiva, bailarina e investigadora Quinndy Akeju, con el periodista de RTVE Miguel Camaño como moderador.

Ambos invitados reflexionarán desde sus vivencias --el activismo cultural y antirracista en el caso de Quinndy Akeju, y la experiencia de vida en movimiento y encuentro con lo comunitario en el de Soy Tribu-- sobre "cómo construir sociedades más inclusivas, conscientes y conectadas".

Por otra parte, la agenda de la Reggae University de este lunes acercará la sesión 'Tres Rutas Diferentes del Reggae', que permitirá a las nuevas estrellas del roots jamaicano --Mortimer, Kumar Fyah y Yaadcore-- explorar el estado actual del roots reggae y el dub en Jamaica, así como sus experiencias llevando su visión del roots y el dub a públicos diversos en el extranjero. La proyección de 'The story of It wasn't me by Shaggy' y un rasta seminar estrenarán y clausurarán la agenda del día, respectivamente.

HISTORIAS DE SOLIDARIDAD TRAS DANA

Pachamama compartirá varias historias de solidaridad tras la dana en la charla 'Sólo el pueblo (autoorganizado y solidario) salva al pueblo. Autoorganización social como apoyo a las víctimas de la dana'. Una mesa redonda en la que colectivos y vecinos que respondieron a la emergencia compartirán cómo la autoorganización ha sido "vital" para las familias afectadas por las inundaciones.

Cantina S3, Kolectivo Parke y el Comité Local de Reconstrucció de Sot de Chera (Valencia) hablarán de su experiencia en la creación de redes de apoyo mutuo, la gestión de recursos básicos y la lucha por unas ayudas que "aún no llegan para muchos". Un espacio para "reconocer la fuerza de lo colectivo ante la crisis" y reflexionar sobre cómo sostener estas redes en el futuro.

Por último, entre las cuatro propuestas de Discovery Lab figura el primer 'aperitivo magnético', un "encuentro distendido" dirigido por The Big Bang Collective en el que el público podrá preguntar directamente cualquier duda sobre física y ciencia al equipo de Discovery Lab, y que incluirá un "divertido juego" con imanes.