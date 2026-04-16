La 'jauría' de Yolanda Benalba toma el Centre del Carme en una muestra sobre la voz humana, lo colectivo y los afectos

La 'jauría' de Yolanda Benalba toma el Centre del Carme en una muestra sobre la voz humana y el poder de la colectividad - CENTRE DEL CARME

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 'jauría' de la artista valenciana Yolanda Benalba toma el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) en su primera muestra en España que reflexiona sobre la voz humana, el poder de la colectividad y los afectos.

La exposición, que se podrá ver en el CCCC hasta el próximo 21 de junio en la Sala 1, se ha presentado este jueves y ha contado con la participación del director-gerente del centro, Nicolás Bugeda, y de la artista.

Bugeda ha indicado que la artista, después de un periplo de 10 años en México donde ha desarrollado su carrera como artista especializada en la performance, presenta en esta muestra su evolución hacia una metodología de trabajo más expositiva a través de una videoinstalación que envuelve al visitante y que invita a reflexionar sobre "la unión de fuerzas ante la defensa y el dolor, ante las adversidades".

Todo ello a partir de un lenguaje compartido compuesto por aullidos, ladridos, gañidos, gruñidos, jadeos, gemidos, refunfuños, suspiros y olfateos que toman el lugar que la voz no logra contar.

'jauría' nace de una investigación sobre la voz humana y el lenguaje de los cánidos --especialmente del lobo ibérico (canis lupus signatus)-- con lo que Benalba se "acerca al trauma, sus huellas emocionales y el tránsito incómodo hacia la sanación".

Junto a la artista Elena Doménech Lorente, compone una partitura experimental performativa encarnada por un coro de lobas --mujeres y disidencias--, donde el lenguaje se despoja de lo humano para volverse un gesto que acompasa la vocería del lobo.

"EL SONIDO DE LOS CÁNIDOS Y DEL LOBO IBÉRICO ESPAÑOL"

Yolanda Benalba ha explicado que para el desarrollo de la exposición ha contado con un grupo de 23 personas con las que ha emprendido "un viaje emocional" ya que, según ha apuntado, "para bien o para muy mal" su materia creativa "son los sentimientos humanos".

De este modo, la primera sala muestra ese "viaje emocional de la tristeza hasta la alegría, la libertad y la investigación sobre el lenguaje humano y el lenguaje no humano, específicamente el sonido de los cánidos y del lobo ibérico español".

"Ese código sonoro, esa paleta de sonidos es una excusa para compartir cosas que a veces no podemos compartir con nuestros idiomas; como que lo humano nos queda corto para compartir nuestros sentimientos, especialmente cuando tratamos de cosas que nos duelen", ha subrayado.

Junto a la videoperformance, el segundo espacio acoge 'Las entrañas de la jauría' que contiene documentos archivísticos de los procesos afectivos, de creación e investigación de la pieza que comenzó a gestarse en diciembre de 2022.

La instalación a modo de jaula de lobos reúne registros sonoros, citas de la literatura crítica en la que se ha basado la investigación, fotografías y el vestuario de la performance en la que participaron trece personas.

La artista ha asegurado que es "un lujazo" para ella poder exponer en el Centre del Carme porque "es el lugar en el que he querido exponer desde que soy niña": "Yo no me imaginaba yendo a un MOMA, me imaginaba exponiendo aquí", ha manifestado.

Asimismo, ha incidido en "la importancia sagrada y espiritual" del centro de arte que, "no es un museo construido en la modernidad para hacer arte" sino que es "un exconvento" donde "han pasado emocionalmente muchas historias" lo que, para Benalba, "tiene mucho sentido con 'jauría' y con lo que hemos hecho en la jauría".