Jiménez se estrena en el pleno del Ayuntamiento de València como concejala no adscrita tras su salida de Cs

Lamenta que Giner no se la ha pedido "cara a cara" y censura que lo haya hecho "utilizando la prensa" para "salir en la foto"

La exconcejala de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, María Dolores Jiménez, ha pasado este jueves, en el pleno ordinario de diciembre celebrado en el consistorio, a ser concejala no adscrita tras dejar recientemente la citada formación y decidir mantener su acta de concejal.

Así se ha formalizado tras salir adelante el punto del orden del día en el que se planeaba la declaración de María Dolores Jiménez como concejala no adscrita y de este modo el cambio que comporta en la composición de la corporación local su salida de Cs.

Jiménez decidió dejar este partido tras el expediente de suspensión cautelar de militancia que le abrió a finales de noviembre. No obstante, ha apostado por mantener su acta como edil para continuar trabajando en el consistorio y seguir cumpliendo con su "deber" con los valencianos.

A partir de ahora, el pleno cuenta con un los cinco grupos municipales que la integraban desde el inicio del mandato --Compromís, PSPV y València en Comú en el equipo de gobierno, y PP y Cs, en la oposición-- y la nueva edil no adscrita.

La de María Dolores Jiménez es la segunda salida de un concejal del grupo municipal de Ciudadanos en la capital valenciana desde que se inició la actual legislatura tras la de Santiago Benlliure en febrero de este año. Benlliure decidió tras dejar este grupo entregar el acta de edil y su escaño fue ocupado por José María Bravo. En cambio, Jiménez mantendrá el acta y Cs, que entró en el Ayuntamiento de València con seis concejales tras las elecciones de 2015, se quedará con cinco representantes.

"ME HAN FORZADO"

Tras formalizarse su nombramiento como concejala no adscrita, la exedil de Cs ha intervenido en el pleno para dar los "buenos días a todos los compañeros en el hemiciclo" municipal y destacar que ella no se ha ido del grupo de Ciudadanos sino que le han "forzado" a ello.

"Yo no me he ido, me han forzado a que me vaya", ha dicho, a la vez que ha pedido al consistorio que lleve a cabo las gestiones necesarias para hacer posible que tenga acceso a su ordenador y a sus documentos dado que no le ha sido posible desde que dejó Cs. "Llevo dos semanas sin que el grupo me deje acceder a mi ordenador y a mis documentos. Gestione eso para que cuanto antes pueda trabajar", ha señalado.

Asimismo, antes de comenzar la sesión plenaria la concejala no adscrita ha censurado que el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Fernando Giner, no le haya pedido el acta de edil que el partido le reclama "cara a cara" y que lo haya hecho a través de la prensa, "utilizándola" y para "salir en la foto". "Giner me ha pedido el acta pero en la prensa. En ningún momento me ha llamado ni él ni nadie para pedírmela", ha expuesto, a la vez que ha solicitado al portavoz de Ciudadanos que "deje de usar a los medios para salir en la foto" y que le reclame el acta "cara a cara" .

"SER UN BUEN LÍDER"

María Dolores Jiménez ha considerado, igualmente, que lo que tendría que hacer Giner, a quien ha acusado de haberla "forzado" a tomar la decisión de dejar el partido, es "pedir el acta a la persona que hay investigada" dentro de Cs, "la persona que me abrió el expediente, Jesús Gimeno, el responsable de Relaciones Institucionales y portavoz en Moncada (Valencia)". Además, ha planteado que en lugar de pedírsela "a una mujer, se la pida a un hombre" y ha opinado que Fernando Giner debería también "ser un buen político, un buen líder y llevar el grupo --municipal-- mejor de lo que lo lleva".

La edil ha criticado "las formas que se han utilizado de la vieja política" para "quitarme de en medio" y ha reiterado su voluntad de "seguir trabajando" los meses que quedan de legislatura. Ha agregado que e ese tiempo podrá trabajar "más" porque podrá "llevar más áreas" que cuando estaba en Cs. "Entré aquí para hacer mi trabajo y nadie me va a quitar de en medio con malas praxis", ha expuesto

TRAS UNAS DECLARACIONES

María Dolores Jiménez solicitó la baja de Cs el pasado 10 de diciembre, tras lo que el expediente que le abrió la Comisión de Régimen Disciplinario de esta formación quedó archivado. Ciudadanos explicó que la decisión de abrir expediente a la edil se tomó a raíz de declaraciones hechas por la concejal en prensa sobre su situación en el grupo municipal, en las que apuntaba primero la posibilidad de "irse del grupo" en el consistorio y después, "a las 24 horas, de esperar a enero" para adoptar la decisión.

El partido consideró que esas informaciones van "en contra de la normativa y del trabajo en grupo del equipo" que conforma n estas siglas y que podían ir en otra dirección a la que "reman" el resto de concejales. Por su parte, Jiménez, que ha estimado que se han vulnerado sus "derechos fundamentales", atribuía al expediente a la intención del partido de quitarla "de en medio" tras avanzar su voluntad de presentarse a las primarias.