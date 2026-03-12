Jonatan Penalba y Urbàlia Rurana clausura el ciclo de 'Músiques Valencianes' de Les Arts

Jonatan Penalba - REMITIDA GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía clausura esta semana su ciclo dedicado al panorama musical de la Comunitat Valenciana con Jonatan Penalba y Urbàlia Rurana, "dos nuevas propuestas que reivindican su vigencia y diversidad".

El Teatre Martín i Soler recibe el viernes, 13 de marzo, a Jonatan Penalba, una de las voces "más potentes y versátiles" de la nueva generación del folk valenciano, mientras que la histórica formación Urbàlia Rurana pondrá el broche final el sábado, 14 de marzo, a las 19.30 horas, detalla el coliseo en un comunicado.

Jonatan Penalba regresa al mismo escenario donde debutó con el espectáculo de danza 'Âtman, el comiat' de la compañía Ananda Dansa en 2020. El cantante de L'Alcúdia presentará 'Tarquim', su nuevo trabajo discográfico tras los exitosos 'De soca-rel' (2018), 'Reversions' (2020) y 'Folk a banda' (2023).

'Tarquim' está formado por piezas de inspiración tradicional con letras escritas para la ocasión y una sonoridad que se aleja del folk para aproximarse al pop. Jonatan Penalba propone un concierto en el que podrán escucharse estilos como la jota, la habanera, el vetlatori, el fandango, el cant de batre, el cant d'estil, el bressol, el bolero o el romance, en el que no faltarán, tampoco, homenajes y artistas invitados.

Por su parte, Urbàlia Rurana despedirá la cuarta edición de este ciclo. La formación pionera del folk valenciano y mediterráneo celebra su 35 aniversario con el espectáculo '35 anys i avant!'; más que un repaso a su trayectoria, la propuesta es una reafirmación de su compromiso con la música de raíz valenciana y mediterránea y con la cultura popular.

Desde su fundación en 1990, el grupo se ha reivindicado como una formación referente del folk contemporáneo, fiel a un estilo propio pero con la mirada puesta en un futuro donde la música popular continúa teniendo un papel esencial en la construcción de una identidad cultural.

Las entradas para el ciclo Les Arts és Músiques Valencianes se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.