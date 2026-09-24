Jornada de huelga en los autobuses interurbanos de Alicante: el comité de empresa protesta por "deficiencias"

Concentración de sindicatos de autobuses interurbanos de Alicante en la plaza del Ayuntamiento - EUROPA PRESS

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de La Alcoyana de Alicante han convocado huelga este jueves ante las "deficiencias" que, según el comité de empresa, hay en los autobuses interurbanos, ante lo que reclaman mejoras. Por su parte, fuentes de la concesionaria, Vectalia, consultadas por Europa Press, han indicado que los servicios mínimos se están prestando "con normalidad y sin incidentes".

Desde los sindicatos acusan a la adjudicataria de incumplir acuerdos ya alcanzados con la plantilla y piden a la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana que "fiscalice" a la compañía "por cómo está prestando el servicio".

Así lo ha subrayado, en declaraciones a los medios de comunicación, el secretario del comité de empresa de Automóviles de La Alcoyana, Paco Gallego, durante una concentración en la plaza del Ayuntamiento de Alicante, en una jornada que coincide con la celebración de un pleno municipal.

Según ha aseverado, los sindicatos han retomado la convocatoria de huelga aplazada antes de las últimas fiestas de Fogueres de Sant Joan porque desde la adjudicataria "no han cumplido" los acuerdos, entre los que están algunos como "las reparaciones de los autobuses y que el mantenimiento estuviese dentro de lo posible con una flota que ronda los 20 años de antigüedad, para poder trabajar" en unas condiciones "dignas".

"El verano ha sido un verdadero infierno, una media de 200 averías mensuales, y eso a los usuarios les ha afectado mucho porque no se han cumplido las frecuencias, no han podido llegar realmente a su trabajo, ni hospitales ni demás, y a nosotros nos ha machacado", ha afirmado el representante sindical.

Y ha añadido: "Los autobuses siguen igual o peor. Muchos no tienen ni aire acondicionado porque ya ni les funciona. Los autobuses articulados no han trabajado en verano porque no les da y hemos tenido que sufrir, por ejemplo, en la línea 24 o línea 23, dos y tres coches menos por servicio porque estaban averiados".

"Intentar darnos a cuenta un dinero para el convenio no ha sido suficiente. Entonces, entendemos que la empresa no ha cumplido, entendemos que el proceso de licitación que se ha iniciado está paralizado. Van a sacar un nuevo contrato de emergencia, el tercero en seis años. Llevamos 13 sin contrato de licitación y estamos dejados de la mano de Dios", ha apuntado.

POSIBLE "HUELGA INDEFINIDA"

En este sentido, Gallego ha asegurado que los trabajadores de estos autobuses "no" pueden "seguir así" y ha incidido en que llevan protestando por "estas deficiencias desde hace un año y medio y cada día van a peor".

"La huelga solo va a ser hoy. Los servicios mínimos son del 50 por ciento en todas las líneas, a excepción del aeropuerto, que estará en el 80. Hoy vamos a estar de huelga y es el inicio. A lo largo de estos meses seguiremos planteando días de huelga y ahora tenemos que decidir entre la plantilla y nosotros cuándo vamos a iniciar la huelga indefinida", ha avanzado el secretario del comité de empresa.

Según Gallego, "la respuesta institucional es que han sacado un proceso de licitación que está en fase de alegaciones", si bien ha aseverado que "no" saben "qué tiempo tardará". Así, ha apuntado que la Conselleria les dice que "cuando esté" la licitación "habrá autobuses nuevos" y se ha preguntado: "¿Si la licitación tarda dos años, si tarda tres, entonces, qué estaremos, tres años más sin autobuses?".

"La demora ahora mismo para que un autobús esté carrozado y en funcionamiento está siendo de un año a año y medio", ha manifestado, al tiempo que ha añadido: "Cualquier tipo de empresa que haga autobuses te da una demora de ese tiempo. ¿Qué nos vamos a ir al 2030 con estos autobuses? ¿Entonces, los autobuses que tienen 22 años, qué tendrán, 27?"

"FISCALIZAR" A LA CONCESIONARIA

Gallego ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante que, "aunque no sea competencia de ellos" este transporte, exija "a la Consellería que cumpla" y que tiene "la obligación" de que "se fiscalice a la empresa por cómo está prestando el servicio".

"La realidad es que la Conselleria pertenece al mismo partido que el Ayuntamiento. Entonces, no van a poner el grito en el cielo. Seguramente, si la Conselleria fuese de otro partido político, no pasaría", ha sentenciado.