Josh O'Connor, protagonista de la Filmoteca d'Estiu con 'The Mastermind'

La Filmoteca d’Estiu presenta ‘The Mastermind’, de Kelly Reichardt - GVA

VALÈNCIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta este sábado y domingo 15 y 16 de agosto, a las 22.30 horas en los jardines del Palau de la Música de València, la película 'The Mastermind' (2025), escrita y dirigida por Kelly Reichardt. La cinta está protagonizada por Josh O'Connor, Alana Haim, Hope Davis y Bill Camp y forma parte del ciclo 'Top crítica y festivales 2025', que reúne títulos premiados por la crítica especializada.

'The Mastermind', ganadora de la Espiga de Oro de la Seminci de Valladolid, está ambientada en el estado de Massachusetts en 1970, con el trasfondo social de los Estados Unidos marcado por las protestas contra la Guerra de Vietnam, detalla Cultura de la Generalitat.

El protagonista es James Blaine 'JB' Mooney, papel interpretado por Josh O'Connor, un carpintero desempleado, padre de familia y graduado en historia del arte. Movido por la presión económica, el inconformismo y una ingenua ambición, Mooney planea junto a dos cómplices improvisados un robo a plena luz del día en un pequeño museo local. Su botín: cuatro valiosas pinturas del artista norteamericano Arthur Dove.

La película destaca por su inusual enfoque del cine de robos hollywoodenses para ofrecer un drama irónico sobre la torpeza, la fragilidad masculina y el fracaso vital en la sociedad norteamericana de la década de los setenta.

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana. En esta ocasión, en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros. Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30. La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la web del IVC.

Estas sesiones, organizadas por el Institut Valencià de Cultura (IVC) a través de la Filmoteca, cuentan con a colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música.