La Jove Orquestra pone fin a la Trobada de Primavera con conciertos en València, Villena y Águilas

Archivo - La Jove Orquestra de la Generalitat pone fin a la Trobada de Primavera con conciertos en València, Villena y Águilas - GVA - Archivo

VALENCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unidad artística dependiente del Institut Valencià de Cultura, concluye con tres conciertos en València, Villena y Águilas (Región de Murcia) su Trobada de Primavera, que ha reunido del 2 al 11 de abril, en Les Arts, a 68 músicos menores de 26 años.

El primer concierto se celebra el jueves 9 de abril, a las 19.00 horas, en el Palau de les Arts de València; el segundo de los conciertos tiene lugar el viernes 10 de abril, a las 19.00 horas, en el Teatro Chapí de Villena; por último, el sábado 11 de abril, a las 20.00 horas, el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Elena de Águilas (Región de Murcia) acoge el tercer concierto, que pone final a la Trobada de Primavera.

El repertorio que se ha preparado durante estos días y que se interpretará en los conciertos, con la dirección de Isabel Rubio y Jesús Orón como director asistente, tiene una hora de duración y se compone de dos partes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la primera se estrenará la pieza 'Blue Azahar' del compositor valenciano Enrique Hernandis, que irá seguida por 'The cowboys overture', de John Williams, y 'Scaramouche Suite op.165c', de Darius Milhaud, obra en la que Miguel Ángel Pacheco será el saxofón solista.

La segunda parte del concierto estará compuesta por 'Danzón nº 2' de Arturo Márquez y 'West Side Story Symphonic Dances', de Leonard Bernstein.

En esta Trobada de Primavera, la Jove Orquestra de la Generalitat está dirigida por la reconocida directora murciana Isabel Rubio, titular de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines y asociada de la Orquestra Simfònica del Vallès.

LA JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT

La Jove Orquestra de la Generalitat depende de la Dirección Adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC) y está formada por 95 músicos menores de 26 años.

Su objetivo es contribuir a la formación de los músicos mediante encuentros y talleres dirigidos por destacados profesores de cada especialidad instrumental. En su repertorio destaca la presencia de música actual y las obras de compositores valencianos, a las que ha dedicado su producción discográfica.

En concreto, en la Trobada de Primavera de este año participan los profesores Vicente Balaguer y Esther Vidal (violín), Miguel Ángel Balaguer (viola), Mayte García (violonchelo), Xavier Sapiña (contrabajo), Andrés García (flauta), Vicente Giménez (oboe), Víctor Estarelles (clarinete), Tono Ruano (fagot), Ricardo Sales (trompa), Sergio Pérez (trompeta), Francisco Giménez (trombón) y Jordi Simó (percusión).