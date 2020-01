El joven afectado de VIH que iba a ser expulsado a Venezuela se queda finalmente en España y en libertad

Publicado 07/01/2020 14:06:17 CET

VALÈNCIA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven interno en el Centro de Extranjeros de Zapadores (València) afectado por el virus del VIH que iba a ser expulsado este martes a Venezuela se queda finalmente en España y en situación de libertad, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Campaña CIE No.

El joven, al que le constaba una orden de expulsión por estancia irregular en España dictada por la Subdelegación de Gobierno de Burgos, ha sido trasladado a primera hora de este martes hasta Madrid desde donde debía coger un avión con destino a Venezuela.

Una vez en el aeropuerto, el joven se ha resistido a subir a la aeronave, con lo que se ha denegado el embarque y la Policía, tras efectuar algunos trámites, lo ha dejado en libertad porque ya ha superado el tiempo de estancia en España y también en un CIE, han indicado las mismas fuentes.

Al respecto, desde CIE No han concretado que el joven llevaba interno en el CIE de Zapadores unos 53 ó 54 días, cuando lo máximo son 60. Pero previamente ya había estado interno en algún otro CIE por el mismo procedimiento sancionador, lo que superaría el plazo establecido y lo que obligaba a dejarlo en libertad.

"Ahora está libre --han apuntado-- pero sigue en situación de gran vulnerabilidad puesto que la orden de expulsión no ha sido revocada y está en una situación de irregularidad administrativa. Podrían intentar expulsarlo otra vez", han advertido.

De no ser así, han explicado que el joven tendrá que empezar los trámites para regularizar su situación con el objeto de pedir la residencia.

RAZONES "HUMANITARIAS"

La Campaña CIE No había pedido al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, que se paralizara la expulsión por "razones humanitarias", puesto que en Venezuela no hay acceso a los antirretrovirales avanzados. También Cs en Les Corts se había sumado a la reclamación.

Este caso ya se denunció hace algunas semanas y en su día fue llevado tanto a la justicia como al Defensor del Pueblo. Sin embargo, este domingo el interno recibió la notificación de Interior para su expulsión este mismo martes.

La entidad ya denunció que el interno en el primer mes en el que estuvo privado de libertad no recibió la medicación que debía tomar en el CIE y que le tuvo que ser facilitada por su pareja. Esta es la segunda ocasión en la que se le notifica la expulsión.

En una primera vez, y ya en Madrid para volar a su país, el interno se negó a subir en el avión que debía trasladarle y, al no acceder por su propio pie, la Policía no pudo entrar al interior de la aeronave para llevar a cabo la orden, según CIE No. En esta segunda ocasión, el joven ha conseguido quedar en libertad.