Un joven muere arrollado por un convoy del TRAM d'Alacant en El Campello

ALICANTE, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha muerto este martes de madrugada tras haber sido arrollado por un convoy del TRAM d'Alacant en el municipio alicantino de El Campello, según han indicado fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes han explicado que los hechos han ocurrido pasadas las 05.00 horas, a la altura del colegio Rafael Altamira, y que el arrollamiento ha sucedido con el primer convoy que ha salido de cocheras rumbo a Alicante.

Por su parte, fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han confirmado el arrollamiento y que no se ha podido iniciar el servicio de trenes y tranvías con normalidad hasta la llegada del forense a la zona.

De hecho, el TRAM d'Alacant ha notificado a primera hora, a través de su cuenta oficial de X, la supresión de circulación entre El Campello y Luceros por un arrollamiento, aunque sobre las 07.00 horas se ha restablecido.

Por el momento, se desconocen más detalles de qué ha podido pasar y fuentes municipales han mostrado su "consternación absoluta" por este suceso, cuya investigación ha asumido la Guardia Civil, según han detallado.