Juan Antonio Nieves comunica su renuncia como subdelegado del Gobierno en Alicante tras dos años en el cargo

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Nieves ha comunicado su renuncia al cargo de subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante después de haberlo ocupado durante cerca de dos años, según ha avanzado 'Información' y ha podido saber Europa Press por fuentes conocedoras de la decisión.

Nieves sustituyó en enero de 2024 a Carlos Sánchez Heras en el puesto y, de acuerdo con la publicación del citado medio de comunicación, habría decidido dejar la Subdelegación "alegando motivos personales".

Según indicó la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana cuando dio a conocer su nombramiento, Nieves es graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y obtuvo premio extraordinario a la excelencia académica. Aquí también logró el título de Máster Oficial en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones.

Además, recalcó que es funcionario de carrera del cuerpo superior técnico de administración general de la Administración de la Generalitat A1-01 y que cuenta con experiencia en la Administración, ya que fue Jefe de Unidad en una de las oficinas que integran la red de Espais Labora del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora).