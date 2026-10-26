Juan Antonio Sagredo, Isaura Navarro y Jordi Mayor integran la candidatura de Senado de Progreso por Valencia

Archivo - El senador del PSOE y alcalde de Paterna (Valencia), Juan Antonio Sagredo - PSOE - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Paterna (Valencia), Juan Antonio Sagredo, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, integran la candidatura de la coalición Senado de Progreso por la provincia de Valencia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha podido confirmar Europa Press.

Senado de Progreso es el nombre del pacto alcanzado entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones para las generales del 29N. En la Comunitat Valenciana, socialistas y partidos que integran Compromís-Front Valencià han unido fuerzas en las candidaturas a la Cámara Alta.

Por un lado, la candidatura por la circunscripción de Valencia la integran Juan Antonio Sagredo (PSPV) como número uno, Isaura Navarro (Compromís) como número dos y Jordi Mayor (PSPV) como número tres.

En el caso de los socialistas, el PSPV de la provincia de Valencia presentó hace unas semanas unas candidaturas de "amplio acuerdo" para el Congreso y el Senado lideradas, respectivamente, por Pilar Bernabé y Juan Antonio Sagredo. En el caso del Senado, se proponía para el tercer lugar al alcalde de Burjassot, Rafa García, pero finalmente ha ocupado esta plaza el primer edil de Cullera, Jordi Mayor.

Por su parte, en Compromís, Isaura Navarro obtuvo el 55,65 por ciento de los votos en el proceso de primarias internas de Iniciativa celebrado telemáticamente entre el 21 y el 22 de octubre, al que concurrieron tres candidatas. La segunda posición fue para Encar Mifsud, con el 26,61%, y la tercera para Oro Azorín, con el 17,74%.

En Alicante, Francisco Miguel Fenollar (PSPV) es el número uno de la candidatura Senado de Progreso, Inmaculada Orozco (Compromís) es la número dos y Vicent Grimalt (PSPV), el número tres. Y en Castellón, integran la candidatura Eva Redondo (PSPV) como número uno, David Lluch (EUPV) como número dos y Ana Besalduch (PSPV) como número tres.