Juan Echanove protagoniza 'Mujeres y hombres del 27', recital de música clásica y poesía, en Sagunt

Juan Echanove protagoniza 'Mujeres y hombres del 27', un recital de música clásica y poesía - AJUNTAMENT SAGUNT

VALÈNCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Juan Echanove protagonizará, junto al barítono Luis Santana y el pianista Víctor Carbajo, el recital de música clásica y poesía 'Mujeres y hombres del 27' el próximo sábado 7 de febrero a las 20 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt (Valencia).

Esta actividad forma parte de la programación invernal de la delegación municipal de Cultura. El recital trata sobre una generación de poetas mujeres y hombres españoles que surgió con motivo del homenaje del tercer centenario al poeta del siglo de oro, Luis de Góngora, en mayo de 1927, organizado por el médico y poeta José María Romero para el Ateneo de Sevilla.

En este recital la mujer tiene un importante papel, como el de aquellas mujeres del 27 llamadas Las Sinsombrero: término acuñado para denominar a las artistas españolas nacidas entre 1898 y 1911 de disciplinas como la literatura, la poesía, la pintura, la música, el cine o la filosofía.

Las entradas para esta función, que tiene una duración de 90 minutos, tienen un precio de nueve euros y se pueden comprar a través del enlace 'https://www.agendasagunto.com/espectaculo/2/mujeres-y- hombres-del-27.html'.