Juan Sanguino revisa en el IVAM la evolución del cine americano a través de las pelucas de Nicole Kidman

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Juan Sanguino inaugura el ciclo de cine 'Sesión expandida' en el Institut València d'Art Modern (IVAM) con la charla 'Las pelucas de Nicole Kidman: artificio, femineidad y celebridad en el cambio de siglo' en la que analizará la evolución del cine americano de las últimas cuatro décadas este martes a las 19.00 horas.

La conocida actriz, rara vez aparece en pantalla con su cabellos natural y, a menudo, las pelucas que elige para cada personaje cuentan una historia entera, ha informado el museo en un comunicado.

De este modo, a través de la imagen pública de la actriz, Sanguino analizará la evolución del cine americano de las últimas cuatro décadas y cómo han ido cambiando los conceptos de femineidad y celebridad.

Nicole Kidman pasó de ser conocida como 'la mujer de Tom Cruise' a convertirse en la actriz favorita del planeta cuando encadenó papeles memorables en el cine como protagonista de cintas como 'Moulin Rouge', 'Las horas' y 'Dogville'.

Juan Sanguino, autor de libros como 'Generación Titanic' (2017), 'Cómo Hemos Cambiado' (2019) o 'Apriétame más fuerte' (2023), es conocido por diseccionar la cultura popular de nuestro país, desde el #Metoo hasta el festival de Eurovisión, pasando por Jesulín de Ubrique y Operación Triunfo.

PRIMERA SESIÓN DEL CICLO 'SESIÓN EXPANDIDA'

También es codirector y guionista del podcast 'Delirios de España' donde repasa episodios singulares del audiovisual nacional, como el caos que acompañó la filmación de 'Los otros' y el empeño de un joven Alejandro Amenábar por sacar adelante una película que parecía condenada al fracaso.

La charla de Juan Sanguino es la primera sesión del ciclo de cine 'Sesión expandida', conducido por Adriana Cabeza y Alexia Guillot, conocidas bajo el nombre de Las Entendidas, que tendrá lugar este martes a las 19.00 horas.

El proyecto prepara proyecciones mensuales de películas que habitualmente quedan fuera de los circuitos de exhibición de la ciudad y se completa a través de 'La cinefilia del IVAM', un grupo de cineclub estable que ofrece la posibilidad de participar en sesiones temáticas exclusivas.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del IVAM por nuevas disciplinas, como el cine o la música. La asistencia a cada una de las sesiones del ciclo de cine es libre hasta completar aforo.