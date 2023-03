El juez acuerda el ingreso en prisión del detenido por el crimen de su mujer en Orihuela

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Orihuela ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado domingo como presunto autor de la muerte de su mujer en esta ciudad.

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por un delito de homicidio y otro de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el investigado, para el que este miércoles había prorrogado la detención, recibiera el alta médica en el hospital donde estaba ingresado --presentaba una puñalada en el vientre-- y fuera conducido por las fuerzas de seguridad a los Juzgados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó esta semana como violencia de género el asesinato de una mujer de 63 años a manos de su pareja en la madrugada de este sábado al domingo en la localidad alicantina.

Se trata del primer caso de violencia de género en la Comunitat Valenciana en 2023, y eleva a 11 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año en España y a 1.195 desde 2003.

Según la Delegación del Gobierno la víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, explicó que el presunto agresor figura en la base de datos de VioGén por un caso que abrió de oficio la Guardia Civil en 2019 pero que quedó inactivo un año después porque no había denuncia por parte de la víctima --hoy fallecida-- y tampoco mediaron medidas judiciales.