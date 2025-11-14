La jueza de la dana cita a declarar como testigos a dos periodistas de Emergencias y al jefe de Prensa de Diputación

Archivo - Crecida del río Magre, a 29 de octubre de 2024, en Alfarp, Valencia. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana ha acordado citar a declarar como testigos, a petición de las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís, a dos integrantes del equipo de comunicación de Emergencias y al jefe de prensa de la Diputación de Valencia.

Así consta en una providencia notificada a las partes en las que la magistrada accede a la petición de que testifiquen dos periodistas del equipo de la jefa de Prensa de Emergencias, Aurora Roca, quien compareció esta semana en calidad de testigo, así como al jefe de Prensa de la corporación provincial.

La jueza recuerda, en cuanto a la testifical solicitada de Héctor González, ex jefe de prensa de la Conselleria de Justicia e Interior a fecha de 29 de octubre de 2024, que dicha diligencia fue acordada por providencia de fecha de 13 de mayo de 2025 y está pendiente de señalamiento.

Paralelamente, la letrada de la administración de justicia del órgano judicial ha firmado una diligencia de ordenación en la que da cuenta a las partes personadas de la recepción de un pen drive aportado por Eldiario.es, en contestación a un oficio previo.