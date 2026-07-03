La jueza de la dana dice que "llama poderosamente la atención" que Mazzolari no contactara con Mompó

Archivo - En primer plano, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari. - RAQUEL ABULAILA - Archivo

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa por la gestión de la dana considera que "llama poderosamente la atención" que, "ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios", la responsable de Carreteras de la Diputació de València, Reme Mazzolari, no contactara con el presidente de la corporación provincial o no supiera qué era el Cecopi.

La magistrada de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja Plaza nº3 ha dictado un auto en el que rechaza la práctica de diversas diligencias solicitadas por dos acusaciones, una de ellas la que ejerce Ciudadanos, para comprobar la veracidad del testimonio que Mazzolari ofreció en su comparecencia como testigo.

Cabe recordar que la vicepresidenta segunda de la corporación provincial y responsable del área de Carreteras afirmó ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que tiene dos teléfonos móviles --el personal y el de la Diputación-- y que no recibió ninguna llamada de la alcaldesa de Chiva (Valencia), Amparo Fort, el día de la riada a las 15.30 horas, tal y como esta última sí manifestó, y que no sabía por qué lo había dicho porque "no es verdad". Además, accedió a que se pudieran cotejar los datos de sus llamadas telefónicas.

En su resolución, facilitada este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza hace notar que la declaración de la testigo corresponde a una versión plasmada por muchos cargos en los que se alega un desconocimiento de lo sucedido, pero "como es sabido, la posible deducción de testimonio por un delito de falso testimonio, por incoherencias o graves contradicciones, incluso por respuestas evasivas continuadas, aunque se trate de elementos perfectamente acreditados, no es factible en este momento procesal" puesto que se requiere la finalización del proceso.

La instructora expone que, "ciertamente que, ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios, la responsable de las carreteras no contactara, sobre dicho extremo, con el presidente de la Diputación, su superior, o no supiera qué era el Cecopi, llama poderosamente la atención".

"O que no supiera que la UME hubiera sido desplegada a mediodía para la comarca de Utiel-Requena, teniendo en cuenta que afirmó que estuvo teletrabajando y que el director general responsable de carreteras de la Diputación reportaba informes al Cegesem", apostilla.

"Es una versión del desconocimiento de lo sucedido que contradice el testimonio de la alcaldesa de Chiva. No se puede atribuir ningún móvil espurio a Amparo Fort cuando afirmó que se comunicó cerca de las 15:30 h con María de Remedio M., que le preguntó por el barranco y que le dijo que la UME iba hacia Utiel- Requena. Amparo Fort se refirió a la vicepresidenta 2ª de la Diputación, en su declaración testifical, como 'María de Remedio Mazzolari', y en el audio de WhatsApp aportado por esta última y que le fue remitido por Amparo Fort, la exalcaldesa de Chiva se dirigía a ella como 'Reme' y a continuación le relata la situación angustiosa que estaba viviendo en Chiva".

POSICIÓN DE GARANTE

Independientemente de esto, advierte que "no basta la atribución de una infracción administrativa, si no viene acompañada de una posición de garante que la testigo no ostentaba durante la gestión de la emergencia, posición de garante que ha de partir de la normativa autonómica de protección civil y las diferentes fases del plan especial de inundaciones".

"Se aventura por la acusación particular una posible responsabilidad penal y se anuncia la eventualidad de plantear careos derivados de contradicciones. En este sentido ha de tenerse en cuenta que la declaración como testigo de Remedios Mazzolari no fue recurrida, las funciones que le corresponden son de conocimiento público y constituyen el núcleo de la inactividad que se le atribuye", argumenta.

Por otra parte, la jueza ha dictado también una providencia por la que se acuerda, entre otras cosas, el cotejo de comunicaciones de Whatsapp entre un responsable de la Aemet y tres socios de Avamet.