La jueza de la dana a dos perjudicados que protestaron ante el Juzgado: las pruebas no se piden con altavoz ni pancartas

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VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha advertido a dos perjudicados personados en la causa y que el pasado 29 de mayo protestaron ante la sede judicial mientras se llevaba a cabo una declaración que la petición de pruebas se hace a través de su representación legal y no con altavoces ni pancartas a las puertas del juzgado.

Así lo señala en una providencia, de fecha de este miércoles, en la que comunica a los dos perjudicados, a través de sus representaciones legales, que al estar personados en el procedimiento como acusación particular, "cualquier petición de prueba, incluyendo las peticiones de declaración como investigado, deben hacerse a través de su representación, mediante el sistema Lexnet, y no con un micrófono conectado a dos altavoces a las puertas del Tribunal de Instancia de Catarroja, o mediante la utilización de pancartas o carteles ante el Tribunal".

A raíz de esa protesta, la jueza suspendió este pasado lunes una declaración prevista en el juzgado al considerar que no estaba garantizada su propia seguridad tras la concentración del viernes con "constantes referencias" al objeto de la causa de la dana y con "colocación de carteles alusivos" al modo en que se debería llevar la instrucción y a la magistrada.

En el primer caso, traslada que, dado que no se ha aportado en este procedimiento por su representación procesal las "múltiples pruebas" que ese día 29 de mayo, "de viva voz, con el micrófono conectado, y a las puertas del Tribunal de Instancia de Catarroja, (de forma que se escuchaba en el interior del edificio), dicha perjudicada dijo haber aportado a esta causa y haber sido rechazadas por esta Juez", no existe resolución al respecto.

La instructora hace referencia, en concreto, a las peticiones que esa perjudicada lanzó ese día en las puertas del juzgado relativas a "grabaciones hechas al enterrador de Torrent, así como a los enterradores de otros cementerios como Catarroja, Picanya y Paiporta; pruebas relativas a alteraciones de las lápidas; pruebas referentes a grabaciones de llamadas con empleados de funerarias" y "pruebas relativas a listados de fallecidos distintos del oficial".

Asimismo, pide que se le comunique, igualmente a través de su representación letrada, que su disconformidad con las resoluciones dictadas en el procedimiento "se puede hacer valer a través del régimen de recursos, dado que está personada como acusación particular".

En este caso, la perjudicada fue expulsada inicialmente por la jueza del procedimiento aunque la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ordenó readmitirla. La instructora la expulsó al considerar que, a través de su representación, incurría en "fraude procesal" y ejercía en defensa del ex secretario autonómico investigado, Emilio Argüeso, y por relacionar las riadas con "ritos satánicos" además de hacerse eco de "bulos" como el de la existencia de fallecidos en un parking.

Al respecto, la sala entendió, a tenor del artículo 11.2 de la LOPJ, que la formulación de una pretensión "con abuso de derecho no significa necesariamente la expulsión del proceso de la parte acusadora particular, sino el rechazo de esa pretensión".

Respecto al segundo perjudicado, igualmente pide que se le comunique, a través de su representación, el letrado y 'youtuber' Rubén Gisbert, que las peticiones de pruebas "deben hacerse, no personalmente por el perjudicado y de viva voz con el micrófono conectado a los altavoces a las puertas del Tribunal de Instancia de Catarroja, sino a través de su representación procesal por el sistema Lexnet" y le comunica que "no consta petición alguna de su representación para que declare como investigado ningún alcalde".

El letrado Gisbert ha presentado recusaciones contra la jueza, que ha desestimado la Audiencia Provincial, y también presentó una querella contra ella, que archivó el TSJCV.