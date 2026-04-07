La jueza de la dana fija para el 4 de mayo una nueva declaración del subdirector de Emergencias

Archivo - Imagen de archivo del subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 4 de diciembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha fijado para el 4 de mayo a las 9.30 horas la nueva citación como testigo del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior.

Así consta en una diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) en la que también se fija para el 7 de mayo, a las 9.30 horas, la declaración como testigo del alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, localidad donde el río Magro se desbordó hacia el mediodía del 29 de octubre de 2024 y dejó seis personas fallecidas.

Suárez ya declaró ante la jueza el pasado 4 de diciembre, en una comparecencia en la que aseguró que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi del 29O, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas.

Jorge Suárez era el día de la dana el técnico de más alto rango en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) que se reincorporó el 29 de octubre --día de la riada-- a su puesto tras unos días de unas vacaciones. Además, el testigo acompañó a Pradas durante la jornada del 29 de octubre y en el Cecopi.