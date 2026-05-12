Jueza de la dana pide información de cuándo se supo del primer muerto en Utiel, Torrent y del desaparecido en l'Alcúdia

Archivo - Un ramo de flores en la valle de una casa del barrio de la Fuente, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha dictado una providencia en la que acuerda la práctica de diversas diligencias de investigación, entre ellas, oficiar a la Guardia Civil y al Consorcio de Bomberos para que informen sobre cuándo tuvieron conocimiento del primer fallecido en Utiel y de la desaparición en l'Alcúdia de un hombre y a la Policía Nacional para que igualmente comunique cuándo se supo de la primera víctima mortal en Torrent.

Así consta en una providencia de este martes de la magistrada a raíz de la petición de las acusaciones que ejercen Ciudadanos y Acció Cultural del País Valencià.

A solicitud de Ciudadanos, la magistrada ha pedido recabar el acta del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) convocado el 29 de octubre de 2024 por el alcalde del Ayuntamiento de Utiel, Ricardo Gabaldón, haciendo constar la hora de la convocatoria.

Asimismo, solicita recabar de este ayuntamiento para que, por quien corresponda, se manifieste si el acta de la reunión de ese órgano fue remitida al Centro de Coordinación de Emergencias, o cualquier otro órgano de la Generalitat o representante de la Diputación y, en caso afirmativo, su hora de envío, así como una copia del plan de inundaciones del municipio de Utiel vigente el día de la dana que dejó seis víctimas mortales en esa localidad.

Gabaldón declaró ante la jueza como testigo el pasado 7 de mayo, una comparecencia en la que dijo que si el 29 de octubre de 2024 no llegan a cerrar el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad "hubieran muerto alumnos y padres" ya se se desbordó todo el cauce del Magro y todo el municipio "en cuestión de minutos".

El primer edil explicó que, con anterioridad al 29O, no recibió ninguna comunicación de ninguna institución avisando o previendo lo que podría pasar y señaló que convocó el Cecopal a las 13.00 horas --el Cecopi se acordó para las 17.00-- después de que a media mañana habló con la alcaldesa de Torrent, que le recomendó que lo hiciera y que ella misma así lo iba a hacer.

A petición de ACPV, la magistrada requiere el informe de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Valencia relativo a la decisión de remitir a los trabajadores a sus domicilios a las 14.00 horas del día 29 de octubre de 2024 "en el que se especifique de quien partió la iniciativa, qué responsable político la acordó y en qué forma, cuándo se acordó y cómo se comunicó a los trabajadores", con la documentación que lo acredite y la identificación de la persona encargada de la dirección de recursos humanos en esa fecha para ser llamada como testigo.

Asimismo, pide a una empresa de autocares con sede en Requena para que identifique a la persona que comunicó con el alcalde de Utiel para informarle "de la dificultad de prestar el servicio de transporte escolar", especificando que otros servicios se anularon y/o suspendieron el pasado 29 de octubre de 2024 por parte de la mercantil por idénticas circunstancias en la comarca de la Foia de Bunyol y Plana de Utiel-Requena.

COORDCOM Y TORRENT

De igual modo, solicita que se requiera a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias todas las comunicaciones que consten en el Coordcom --la plataforma tecnológica de gestión integral de emergencias-- "emitidas y/o recibidas 'desde' o 'al' Ayuntamiento de Torrent, bien por sus responsables políticos, policiales, funcionarios, protección civil o cualquier otro de sus servicios", el 29O.

También reclama a este consistorio "copia de todas las resoluciones, acuerdos y/o comunicaciones que supusieron la suspensión de la actividad escolar, actividades deportivas, cierre de pasos inundables y parques" ese día y "copia de todas las comunicaciones, por los canales del ayuntamiento y redes sociales a lo largo del día 29 de octubre de 2024".

La jueza ha requerido a la Comisaría de la Policía Nacional de Torrent que realice un informe relativo a la detección del primer fallecido en la localidad, a causa de la barrancada, con "las circunstancias del conocimiento, cuando se trasladó la información de dicho fallecimiento a la alcaldesa de Torrent, así como la acreditación de dicha información al Coordcom y a su superioridad".

Otra de las peticiones va dirigida a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para que proporciones "todas las comunicaciones que consten en el Coordcom emitidas y/o recibidas 'desde' o 'a' la Comisaría de Policía Nacional de Torrent o de cualquier departamento de la Policía Nacional que informara del primer fallecimiento constatado en el municipio de Torrent" en ese día.

Y que se se requiera de la Cruz Roja de Torrent información relativa a la solicitud de ayuda y movilización de efectivos efectuada por el Ayuntamiento de Torrent, con la hora en que se realizó.

Por último, remite un oficio al Puesto de la Guardia Civil de Carlet-L'Alcúdia para que informe sobre cuándo tuvieron conocimiento de la desaparición de un hombre en esta localidad el 29 de ocyubre y remitan el correspondiente atestado, "tanto de la desaparición como del rescate efectuado a otro camionero en dicha zona".