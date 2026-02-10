La jueza pide al escolta la factura de teléfono con la llamada en la que comunicó que Mazón prescindía de ellos el 29O

Archivo - Imagen de archivo de la comparecencia del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón ante la comisión de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha pedido al escolta que tenía asignado el 29 de octubre de 2024 el expresident de la Generalitat Carlos Mazón si voluntariamente quiere aportar a la causa la factura donde conste la llamada que efectuó a su subinspector, sobre las 14:30 horas, en la que le comunicaba que el exjefe del Consell prescindía de sus servicios en ese momento.

Así consta en una provincia de la magistrada en la que señala que el objetivo es que, por la Letrada de la Administración de Justicia, pueda hacerse constar documentalmente, mediante la oportuna diligencia de cotejo, la hora a la que el testigo efectuó dicha llamada al subinspector.

Ante la magistrada instructora declararon este lunes como testigos dos escoltas que tenía asignados Mazón el 29 de octubre. Uno de ellos aseguró que el exjefe del Consell llegó ese día por la tarde al Palau, sobre las 19.50 horas, y que les trasladó: "Ahora bajo y nos vamos".

Tras los actos de la mañana de ese día, se dirigieron a pie al restaurante donde el 'expresident' tenía una comida --El Ventorro, donde se reunió con la periodista Maribel Vilaplana-- y Mazón les despidió y les trasladó que se fueran, por lo que continuó él solo hacia el local y ellos regresaron a la sede de la Presidencia.

Sobre las 19.00 o las 19.15 horas, el chófer de Mazón recibió un aviso para ir a recogerlo, y así se lo comunicó el conductor a los escoltas sobre las 19.15 o 19.20 horas. Es Mazón el que, según esta declaración, volvió al Palau.

Los escoltas llegaron sobre las 19.35 horas y el 'expresident' lo hizo unos 15 minutos més tarde, hacia las 19.50. Mazón subió al despacho y les dijo: "ahora bajo y nos vamos". El rato en el que tardó en subir y bajar duró "muy poco" y, de hecho, salieron del Palau sobre las 20.00 o un "poquito antes" en dirección al Cecopi, que estaba reunido en l'Eliana desde las 17.00 horas.

Con esta declaración coincidió el segundo de los agentes a preguntas realizadas por la magistrada, quien también indicó que tenían en la agenda privada señalada la comida de Mazón desde el día anterior a la dana y que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la situación.

En todo caso, ellos no sabían por qué iba a reunirse Mazón ni por qué era la comida en El Ventorro si bien el primer agente afirmó que era "raro" que el entonces 'president' prescindiera de sus servicios antes de llegar a pie al restaurante, pero no era la primera vez que lo hacía.