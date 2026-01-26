Juicio por el crimen del canónigo: el portero afirma que la víctima llevaba chicos vulnerables al piso a cambio de sexo

El acusado del crimen del canónigo de la Catedral de València en enero de 2024 - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portero de la finca en la que vivía el canónigo de la Catedral de València asesinado en enero de 2024 ha testificado en la primera jornada del juicio que recuerda haberse cruzado con el único acusado por el crimen, Miguel, "dos o tres veces como máximo", la última en junio o julio del año anterior, y aunque no hablaron nunca no le despertó "sospecha de nada malo". Asimismo, ha confirmado que la víctima, Alfonso, de 79 años, se llevaba a chicos "muy vulnerables" a su piso a cambio de sexo, a quienes encerraba con llave cuando él salía, y que eran frecuentes los conflictos. "Era asqueroso", ha señalado.

El juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia de Valencia por el procedimiento del jurado y está señalado hasta el próximo 3 de febrero. El crimen, por asfixia, se cometió entre la noche del domingo 21 de enero de 2024 y madrugada del lunes siguiente.

El ministerio fiscal solicita para el acusado --que conocía a la víctima porque tenían una relación de amistad desde hacía meses-- un total de 28 años de cárcel por asesinato --que considera que cometió de acuerdo con una persona no identificada--; robo con violencia de sus tarjetas y por estafa continuada.

"No sostengo que él le apretara el cuello, que es como lo mataron, pero sí que estuvo allí, tuvo una participación directa, eficaz y decisiva en los hechos", ha mantenido el fiscal, quien, por tanto, considera al acusado autor, coautor o partícipe necesario en el crimen, ha señalado al jurado.

Por contra, la defensa niega el delito de asesinato y asegura que Miguel ni siquiera subió esa noche a la vivienda y, de hecho, no se encontró ninguna huella suyo ni rastro alguno de su ADN, aunque sí el ADN de un varón desconocido, y siete huellas dactilares de una persona que tampoco ha sido identificada.

Solo reconoce el delito de estafa por el uso de las tarjeras, por el que pide un año de cárcel, y por el que reclama indemnizar a la familia de la víctima en la cantidad de 1.452,16 euros (2.327,16 euros defraudados menos 875 euros ya recuperados). El abogado ha cuestionado la investigación policial: "Empezó de atrás a adelante; en menos de 24 horas dijeron que ya tenían el culpable, y trataron de cuadrar las piezas, pero empezaron a hacer aguas, no encontraron nada en cuatro registros" y la "cerraron en falso", ha expuesto. Ha señalado que lo que "más duele es que el verdadero responsable está en la calle y no se ha hecho esfuerzo en encontrarlo".

El cadáver lo descubrió el portero, que reside en el edificio y que ha declarado en esta jornada. Según su versión, el día de los hechos abrió la portería a las 9.00 horas como de costumbre, y a los pocos minutos le llegó un mensaje del canónigo diciéndole que se iba a ausentar hasta el fin de semana. Le generó "duda" la forma en la que estaba escrito, pero no lo vio con "normalidad" porque tenía un apartamento en la playa de El Perelló.

Pero sobre las 11.15 se personó un amigo de Alfonso --decía que eran "como hermanos"-- preocupado porque habían quedado para "una cosa importante" y no le cogía el móvil. Subieron y, tras llamar dos veces y no recibir respuesta, el portero abrió con la copia de las llaves que tenía. Las únicas porque la víctima "tenía mucha discreción por el hecho de que le pudiera robar" y era "muy precavido a la hora de abrir la puerta porque había tenido muchos conflictos con los chicos".

Al girar la llave la puerta no estaba cerrada. Entró y, al asomarse al dormitorio, vio al canónigo tumbado boca arriba y la cama "revuelta, usada". "Claramente vi que estaba muerto, lo vi como una especie de momia con la boca abierta, salí chillando en un estado de nervios muy grande", ha recordado. En ese momento le entró un segundo mensaje desde el móvil de Alfonso preguntándole si estaba todo bien. Los dos comenzaron a gritar y avisaron no recuerda si al 112 o a la Policía.

El portero ha declarado que era "muy frecuente" que subieran chicos a su piso, en etapas "muchos", y que cuando el canónigo percibió que "los vecinos comenzaban a darse cuenta de que ocurría algo extraño" les citaba fuera del horario de portería. En su mayoría eran personas "muy necesitadas, que aparcaban coches, incluso a algunos físicamente se les veía que tenían adicción a alguna droga, todos mayores de edad".

Alfonso tenía "un carácter fuerte, complicado", ha relatado y ha añadido que iba a buscarlos a la estación de autobuses o a la calle Bailén. "Yo porque sabía torearlo a pesar del asco que me daba a mí por lo que estaba haciendo, pero los vecinos estaban hartos", ha constatado.

"Depende del carácter de esos chicos la cosa acababa de una manera o de otra", ha apuntado. Para evitar incidentes tenía "una persona de confianza" que entre otras funciones le dijo que "cuando había problemas con los chicos iba a amedrentarlos". También llamó a un electricista para una desconexión rápida del telefonillo para que "los chicos se cansaran de llamar".

INCIDENTES

A los chicos con los que pasaba la noche los encerraba si se iba a algún sitio. "Al principio me decía que si hacían algo que le avisara porque tenía dinero y tenía miedo de que se llevaran algo, pero yo le contesté que no era mis funciones y que no me parecía correcto", ha apuntado. Y ha contado algunos de los incidentes que presenció, como el de un chico de color que bajó "diciendo que le había tocado el culo y que le iba denunciar, que no podía ser que un sacerdote hiciera eso", otro que insistía en hablar con Alfonso porque había concertado sexo oral por 60 euros y solo le pagó 40 y "tenía una necesidad imperiosa de conseguir ese dinero, no mostró una actitud violenta sino de desesperación porque se vio humillado".

Otra vecina le contó que escuchó una conversación de la víctima con un chico: "le estaba diciendo que si se la chupaba le daría dinero". "Los vecinos estaban hartos, a ellos y a mí nos resultaba repugnante y doloroso", ha recalcado. Pero no era algo nuevo. Una vecina del anterior inmueble en el que residía les avisó: "Que se preparen todos los vecinos porque lo que viene es muy fuerte. Es un sacerdote al que le gustan los chicos".

HECHOS

Según el relato del ministerio, el acusado, en unión de otra persona no identificada y con quien actuaba de acuerdo, logró que el canónigo les franqueara la entrada, ya que confiaba en él. La persona que acompañaba al acusado, aprovechando el hecho de hallarse sola la víctima y que conocía donde guardaba su dinero y sus tarjetas, lo tiró en la cama, le tapó la boca hasta que, a la vez que le ahogaba con la otra mano apretándole el cuello, logró acabar con su vida sin que el anciano tuviera oportunidad alguna de defenderse.

Se apoderó de su móvil, de dos tarjetas y se las dio al acusado, que las utilizó para disponer de efectivo de varios cajeros automáticos usando la clave de su víctima, que conocía o averiguó esa noche. Parte del dinero en efectivo le fue entregado por el acusado a la persona que entró en el piso del canónigo y que acabó con su vida.

Por contra, la defensa mantiene que el acusado ni siquiera accedió esa noche a la vivienda. Fue la otra persona, del que desconoce su dirección, quien le hizo entrega de las tarjetas y un móvil, proponiéndole repartirse el dinero. En ese momento no sabía que el canónigo estaba muerto. El letrado señala que no hay imágenes de su defendido en las cámaras de seguridad, que ningún testigo le vio entrar o salir esa noche y que la Policía no hizo ninguna averiguación útil tendente a localizar a la otra persona.