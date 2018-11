Julia Navarro ve la España actual "en colores": "Tenemos problemas, pero no se puede hacer un paralelismo con el pasado"

Publicado 14/11/2018 11:07:49 CET

La escritora Julia Navarro considera que la España actual "está pintada en colores y, afortunadamente, no tiene nada que ver con la que aparece en los libros" como su última novela, 'Tú no matarás', en la que viaja al país "triste" y "en blanco y negro" tras la Guerra Civil. "Tenemos problemas como todos los países pero eso no significa que se pueda hacer un paralelismo con el pasado".

Así lo ha aseverado la autora en declaraciones a Europa Press en València, con motivo de la presentación en esta ciudad de 'Tú no matarás' (Plaza & Janés).

En esta obra, Fernando, un joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España abatida por la Guerra Civil. En su aventura le acompañan sus amigos Catalina y Eulogio, cada uno escapando de sus propias circunstancias. Las perspectivas de futuro son cada vez más negras para ellos, por lo que deciden unir sus destinos y emprender una nueva vida lejos de Madrid --en escenarios como la "cosmopolita" Alejandría o París-- para poner a salvo lo poco que les queda.

La historia permaneció durante un tiempo aparcada, ya que, según explica Navarro, deseaba escribir sobre el peso de la conciencia del ser humano y, como tenía dos ideas, intentó escribir dos relatos en paralelo pero acabó constatado que era "una locura". Por esa razón, publicó en primer lugar 'Historia de un canalla', su anterior novela, y retomó posteriormente 'Tú no matarás'.

La autora comenta que este proyecto le ha provocado "una cierta conmoción emocional por viajar a una etapa de la historia reciente, en la que todo parecía en blanco y negro, para ahondar en esa tristeza y miseria de la España de posguerra".

Pese a tener la Guerra Civil como "telón de fondo", Julia Navarro recalca que ella hace "novela de personaje, no novela de historia", aunque, obviamente, "todos los seres humanos son productos de un contexto que les ha tocado vivir".

"VIAJE A LO MÁS RECÓNDITO DEL SER HUMANO"

"Para mí, lo importante de esta novela es el viaje a lo más recóndito del ser humano", apunta la escritora, que subraya también su voluntad de hablar en este libro de cómo el sentimiento de culpa y la sed de venganza son sentimientos que "mueven las vidas y, por tanto, la Historia".

Aun así, la autora, preguntada por polémicas actuales, se pronuncia y considera que la exhumación de los restos de Francisco Franco

"es algo obligado" porque "no es lógico" que un dictador tenga un mausoleo público. En este punto, califica de "acertada" la decisión de Gobierno de llevar a cabo la exhumación y entregar los restos a la familia y agrega que el lugar para enterrarlo no debe ser la Catedral de la Almudena.

Y añade: "La historia hay que conocerla; tenemos que saber de dónde venimos para saber quiénes somos; pero, dicho esto, Franco está muerto, no pertenece a nuestro presente afortunadamente, y los desafíos que tiene la sociedad española son otros, los problemas reales que tienen el resto de europeos y no podemos seguir mirando hacia atrás".

Aquí ha incidido en separar las obras históricas de las de ficción, ya que los primeros "cuentan de forma científica lo que ha sido el pasado, mientras que lo que hacen las novelas es contar historias individuales".

Julia Navarro está considerada como una de las principales autoras de long sellers con títulos como 'La hermandad de la Sábana Santa' o 'Dispara, yo ya estoy muerto', entre otros. Sin embargo, afirma que en cada novela "te la juegas" y el "reto es cada vez más difícil". Su principal aspiración, dice, es "no dejar indiferente" al lector.