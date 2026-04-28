La Junta Electoral proclama definitivamente las candidaturas con Jesús Lancis como único candidato a rector de la UJI

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CASTELLÓ 28 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I ha proclamado definitivamente las candidaturas que se presentan a las elecciones de Claustro y Rectorado con el catedrático de Óptica Jesús Lancis como único candidato. De este modo, se dará paso, este miércoles, al inicio de la campaña electoral que se alargará hasta el 13 de mayo, un día antes de la celebración de la votación, que se realizará electrónicamente el 14 de mayo de 9 a 18 horas.

El Rectorado será elegido por la comunidad universitaria a través de sufragio directo, libre, secreto y ponderado por sectores de la comunidad universitaria. Los coeficientes son: 51 por ciento de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios y el profesorado permanente laboral; 3% de personal docente e investigador no permanente a tiempo completo; 4% de profesorado asociado y sustituto; 4% de personal investigador no permanente; 26,5% para el estudiantado y 11,5% para el personal técnico de gestión y de administración y servicios.

En cuanto al Claustro, en el sector del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado tres candidaturas colectivas: Més UJI -con siete miembros en la lista-, Profesorado Independiente por la Universidad-PIPU -con siete miembros en la lista- y Candidatura por la UJI -con 71 miembros- y seis candidaturas individuales.

En el sector de PDI no permanente a tiempo completo, hay dos candidaturas colectivas: Más UJI y Candidatura per l'UJI; en el sector asociados se han presentado tres candidaturas conjuntas: Més UJI, Candidatura per l'UJI y UJI Professorat Precari al Claustre; en el sector del profesorado sustituto se han presentado dos candidaturas colectivas: Més UJI y Candidatura per l'UJI y una candidatura individual.

En los sectores del personal investigador no permanente de los artículos 21 al 23 y el del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia dado que el número de candidaturas presentadas es igual o inferior al número de lugares a cubrir, la Junta Electoral hará la proclamación directa de electos, por lo que se desconvocan las Elecciones al Claustro de estos estamentos previstas para el día 14 de mayo de 2026.

En el sector de personal técnico de gestión y administración y servicios (PTGAS) se han presentado tres candidaturas conjuntas -Un Pas Endavant, Més UJI y PTGAS Independiente por la Universidad- y una candidatura individual.

En cuanto al estudiantado, son dos las candidaturas que se presentan a las elecciones que se celebrarán en mayo para la renovación de la representación del alumnado en el Claustro de la Universitat Jaume I: Som Estudiants, lista integrada por 27 candidatos y candidatas, y Canvi, que presenta 28 candidatos y candidatas.

El censo por las elecciones a Rectorado y Claustro es de 16.638 personas. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario, cuatro para el personal docente e investigador no permanente a tiempo completo, cinco en el sector de profesorado asociado, uno en el sector de profesorado sustituto, seis en el de personal investigador no permanente regulado en los artículos 21, 22, 23 y 23 bis de la Ley de la Ciencia, 37 representantes del estudiantado y 16 del personal técnico de gestión y de administración y servicios.