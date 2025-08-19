Jupol respalda a los agentes que abatieron a un hombre que les intentó agredir con un cuchillo en València

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Jupol ha expresado este martes su respaldo a los dos policías nacionales que este lunes abatieron en una vivienda de València a un hombre que intentó agredirles con un cuchillo de grandes dimensiones y ha exigido en un comunicado "el reconocimiento de la profesión de riesgo" para todos los agentes. "Nos jugamos la vida a diario", ha señalado.

Los hechos sucedieron en la tarde de este lunes cuando dos agentes del grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional abatieron a un hombre que presuntamente había tratado de agredirles con un cuchillo de grandes dimensiones en una vivienda del distrito de Russafa, en València.

Una llamada a la Sala de la Policía alertó, alrededor de las 16.00 horas, de la presencia de un hombre que portaba un arma blanca de grandes dimensiones y que se encontraba amenazando y golpeando la puerta de su vecino.

Los agentes se han desplazado hasta el lugar y llamaron a la puerta del presunto autor de los hechos que, según fuentes policiales, les abrió y acometió con el arma blanca, por lo que los efectivos se vieron obligados a hacer uso de sus armas reglamentarias para repeler la agresión. El hombre falleció como consecuencia de los disparos.

El sindicato defiende que la actuación de los policías en València fue "proporcional, ajustada a derecho y conforme a la regla de Tueller" y señala que los dos agentes "se vieron obligados a neutralizar a un individuo armado con un cuchillo que arremetió contra ellos, poniendo en grave riesgo su vida".

Por ello, los agentes intervinientes "hicieron uso de sus medios de dotación de manera proporcional y ajustada a derecho, siguiendo la regla de Tueller, que establece el riesgo extremo que supone la amenaza de un arma blanca en distancias cortas para la integridad de los policías".

"NECESARIA Y LEGÍTIMA"

La intervención fue, por tanto, "necesaria y legítima ante un ataque directo que ponía en serio peligro sus vidas", señala el sindicato, que afirma que los policías contarán con la cobertura de sus servicios jurídicos, al ser afiliados de Jupol.

Jupol lamenta "profundamente que, a pesar de situaciones tan graves como la vivida en València, el Gobierno siga sin reconocer a todos los miembros de la Policía Nacional como profesión de riesgo, algo que contrasta con la realidad diaria de nuestro trabajo: una labor en la que, como se ha comprobado una vez más, los policías nacionales nos jugamos la vida continuamente y debemos enfrentarnos a lo peor de la sociedad".

Asimismo, Jupol reclama medidas "inmediatas" para la mejora de la seguridad y la formación de todos los policías nacionales. "La situación actual refleja la precariedad en la que se encuentran nuestros compañeros, especialmente aquellos que desarrollan su labor en la calle, en contacto directo con la ciudadanía y con delincuentes", ha denunciado.

Para el sindicato, los hechos ocurridos en València "no son un caso aislado, sino un ejemplo más de los riesgos constantes y de las condiciones inaceptables que afrontan los agentes, quedando en muchas ocasiones en grave peligro personal".

"Estamos cansados de que no se nos respete y de que el principio de autoridad se vea cada vez más mermado, lo que supone una ventaja más para los delincuentes, que actúan contra los agentes sin miedo a una condena o sanción contundente. Como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos sentimos indefensos y abandonados por la Administración", ha manifestado la portavoz de Jupol, Laura García.

REVISIÓN

Del mismo modo, Jupol solicita "de forma urgente" una "revisión" del Plan Nacional de Tiro de la Policía Nacional, "que lleva años sin actualizarse", así como de los Principios Básicos de Actuación, vigentes desde 1986, "a pesar de que la sociedad y la delincuencia han evolucionado exponencialmente desde entonces".

Además, pide "reforzar la formación de los agentes, aumentando tanto la cantidad como la calidad de los cursos de preparación, y mejorar la dotación de medios humanos y materiales". "A día de hoy aún existen policías que carecen de chalecos antibalas, y continúa pendiente la regulación del uso de las táser en la Policía Nacional", concluye el sindicato.