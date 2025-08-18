Dos policías abaten a un hombre que trató de agredirles con un cuchillo en una vivienda de Russafa

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes del grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional han abatido, pasadas las 16.00 horas de este lunes, a un hombre que presuntamente había tratado de agredirles con un cuchillo de grandes dimensiones en una vivienda del distrito de Russafa, en València.

Una llamada a la Sala de la Policía ha alertado, alrededor de las 16.00 horas, de la presencia de un hombre que portaba un arma blanca de grandes dimensiones y que se encontraba amenazando y golpeando la puerta de su vecino.

Los agentes se han desplazado hasta el lugar y han llamado a la puerta del presunto autor de los hechos que, según fuentes policiales, les ha abierto y les ha acometido con el arma blanca, por lo que los efectivos se han visto obligados a hacer uso de sus armas reglamentarias para repeler la agresión.

Hasta el lugar de los hechos el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado a una unidad SAMU cuyo equipo médico ha realizado maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzadas y otras técnicas de estabilización a la víctima, un hombre de 46 años, que presentaba heridas por arma, según ha informado el CICU.

El hombre, al que la Policía había realizado maniobras de RCP básicas antes de la llegada del SAMU, no ha respondido y el equipo médico ha confirmado su fallecimiento. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Científica para la inspección de la vivienda, según las mismas fuentes policiales.