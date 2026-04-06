Juristes Valencians denuncia la falta de actos por el XX aniversario del Estatut y exige reacción inmediata de Les Corts

VALENCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juristes Valencians ha expresado su "preocupación y malestar" por la ausencia de iniciativas institucionales para conmemorar el XX aniversario de la reforma del Estatut de Autonomía de 2006, que cristalizó con la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, "una fecha clave que consolidó el autogobierno valenciano y reconoció a la Comunitat Valenciana como nacionalidad histórica".

La entidad considera "incomprensible" que Les Corts, el Consell y el 'president' no hayan impulsado ningún acto conmemorativo "a la altura de esta efeméride, que representa uno de los hitos más relevantes del autogobierno valenciano reciente", ha denunciado en un comunicado.

Ante esta situación, Juristes Valencians ha exigido que la Junta de Síndics del próximo 8 de abril "rectifique esta omisión e impulse tanto la conmemoración institucional del aniversario como la inclusión urgente en el orden del día del próximo pleno de Les Corts de la designación de los diputados encargados de defender en el Congreso la reforma constitucional que permita recuperar el derecho civil valenciano".

El colectivo ha subrayado que este paso debe materializarse antes del 25 de abril, una fecha "de profundo simbolismo para el pueblo valenciano", y ha advertido de que "no actuar con rapidez supondría una falta de respeto a la historia, a las instituciones y a la propia identidad valenciana".

PIDE A LLORCA QUE "ESCUCHE A LA SOCIEDAD CIVIL"

El presidente de la entidad, José Ramón Chirivella, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que "lidere este proceso y escuche a la sociedad civil valenciana".

Asimismo, insta a los principales partidos a actuar con la misma unidad demostrada en el ámbito valenciano desde las Sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016, que anularon leyes civiles modernas en el ámbito del derecho de familia.

"Exigimos responsabilidad, consenso y compromiso real con el autogobierno valenciano. No se puede ignorar el XX aniversario del Estatut ni seguir aplazando el desarrollo del derecho civil valenciano, cuando otras reformas constitucionales territoriales están próximas a conseguir su aprobación de forma definitiva en el Senado", ha señalado Chirivella.

Juristes Valencians ha reclamado "una respuesta inmediata de Les Corts para situar esta cuestión en el centro de la agenda política y evitar que una fecha clave para la Comunitat Valenciana pase desapercibida por causas achacables a les Corts, o al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca".