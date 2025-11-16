Justicia adjudica las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent por un importe de 8,9 millones

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha adjudicado las obras de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Ontinyent, que supondrá una inversión de 8.890.870 euros, según ha informado la Generalitat.

Esta actuación permitirá unificar las cuatro sedes judiciales existentes en la ciudad, y dotará a este partido judicial de 34 municipios de unas instalaciones "modernas y funcionales", que ofrezcan "un servicio más eficiente, cercano y accesible a los ciudadanos", han apuntado las mismas fuentes.

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha destacado que "ésta es una obra que atiende una reivindicación histórica del municipio de Ontinyent y de los distintos operadores jurídicos de este partido judicial".

En este sentido, la consellera ha señalado que "con la unificación de las sedes esperamos que se pueda optimizar toda la actividad de los juzgados y poder adaptar de forma más adecuada nuestras infraestructuras al nuevo modelo de oficina judicial, para que todo esto redunde en una mayor coordinación de recursos y en un mejor servicio a la ciudadanía".

La consellera ha resaltado "el gran esfuerzo que está haciendo la Generalitat por la mejora de las infraestructuras judiciales, a pesar de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana".

NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE ONTINYENT

La futura sede contará con un espacio de 4.662,80 metros cuadrados que albergarán cinco juzgados y tres salas de vistas, además del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales, Fiscalía y Registro Civil.

Asimismo, contará con espacio para colegios profesionales, clínica médico-forense, Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y equipo psicosocial y sala amable.

En enero de 2025 el Ayuntamiento de Ontinyent otorgó a la Conselleria de Justicia la licencia municipal necesaria para poder avanzar en el inicio de las obras. El plazo de construcción de las obras está previsto que sea de 18 meses.