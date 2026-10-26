Justicia asumirá el grueso de competencias que deja Elena Albalat tras su cese como consellera de Servicios Sociales

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación asumirá el "grueso" de competencias que deja Elena Albalat tras su cese como consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia para pasar a ser la cabeza la lista del PP por Castellón al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, según han confirmado a Europa Press fuentes de Presidencia de la Generalitat.

De este modo, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, no tiene previsto nombrar a una persona en sustitución de Albalat que se haga cargo de su departamento, sino que será la responsable de Justicia, Nuria Martínez, quien pase a asumir ahora "el grueso de competencias".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este domingo el decreto por el que el jefe del Consell dispuso el cese de Albalat. Además, el PP dio a conocer que el alcalde de Utiel y diputado provincial, Ricardo Gabaldón, y la diputada nacional Belén Hoyo son los números dos y tres, respectivamente, de la lista del PP por Valencia al Congreso de cara a las elecciones del 29N.

La lista del PP por Valencia a la Cámara Baja la lidera la alcaldesa de València, María José Catalá, tal como anunció la propia primer edil el pasado viernes. Fernando de Rosa será el '4', Esperanza Reynal, la '5' y el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, el '6'.

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, será quien encabece finalmente la lista del PP por Valencia al Senado. Sin embargo, en este caso, Camarero sí que seguirá en el Consell y mantendrá sus funciones, han confirmado a Europa Press fuentes de la Generalitat. No obstante, cuando tome posesión de su acta de senadora tras las elecciones, no podrá compatibilizar ambos cargos, han precisado.

La Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano establece que los consellers están sometidos al régimen de incompatibilidades que el artículo 6 establece para el 'president' de la Generalitat, que a su vez recoge que este cargo es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública que no derive del ejercicio de su cargo, excepto la de diputado de Les Corts, y también es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil.