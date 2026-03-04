Justicia da un paso más para desplegar el expediente electrónico en la Comunitat: aborda el problema Just@ con Fiscalía

Archivo - Ciutat de la Justicia de València (imagen de archivo) - GVA - Archivo

La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha dado un paso más para terminar de desplegar el expediente electrónico en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana y ha mantenido una Comisión Mixta con la Fiscalía de la autonomía para abordar algunas problemas ocasionados con Just@, nuevo sistema de gestión procesal.

Así lo ha indicado la consellera, Nuria Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación tras presidir la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Conselleria de Justicia y la Fiscalía de la Comunitat Valenciana. A la consellera le acompañaba el fiscal superior de la Comunitat, José Francisco Ortiz.

La consellera ha explicado que el principal motivo de la comisión ha sido abordar, junto con Fiscalía, los problemas que está ocasionando Just@, herramienta de gestión procesal implantada en todos los partidos judiciales de la autonomía.

Durante el encuentro, así, han abordado las incidencias generadas con el programa y han estudiado posibles soluciones de mejora que, en opinión de Fiscalía, son "necesarias" para lograr un mejor funcionamiento de la herramienta.

La consellera ha recordado que Just@ es la herramienta que van a usar todos los operadores jurídicos para poder llegar a la digitalización de la justicia, al expediente judicial electrónico. "Éramos una de las pocas comunidades que no teníamos todavía ese sistema, que afecta tanto a la Fiscalía como a la judicatura", ha indicado.

Y ante las "incidencias" detectadas con el uso de Just@ se ha abogado por establecer comisiones mixtas tanto con judicatura como con el resto de operadores jurídicos para abordar soluciones. Hoy se han tratado con Fiscalía.

Una vez solucionados los problemas de la herramienta y adaptado el sistema a la nueva ley aprobada a finales del pasado año, la Comunitat ya contará con el expediente judicial electrónico, ha afirmado la consellera.

Este expediente, ha insistido, "agilizará mucho la justicia". "Vamos a ser mucho más eficientes con los recursos porque se va a eliminar el papel. Creo que va a ser un salto cualitativo y cuantitativo a todos los niveles dentro de lo que es la administración de justicia en la comunidad", ha subrayado.

COMISIONES MIXTAS

Por su parte, el fiscal superior ha indicado que para la Fiscalía es "muy importante" el mecanismo de las comisiones mixtas puesto que es un lugar "muy interesante" en el que el ministerio público puede comunicar sus carencias o necesidades.

Durante el encuentro de hoy, Fiscalía --ha señalado-- ha trasladado la problemática inicial con la que se encontró al utilizar Just@ y que "se ha ido poco a poco solventando con todas las reuniones que hemos mantenido". Ortiz ha aprovechado para agradecer a Conselleria la "implicación" que ha tenido con Fiscalía para el buen desarrollo de la aplicación.