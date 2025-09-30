Justicia implanta la nueva Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia en Dénia y Torrent

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha implantado la Oficina Judicial de los Tribunales de Instancia de Dénia y Torrent, que empieza a funcionar el día 1 de octubre de 2025, en cumplimento de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, según informa la Generalitat.

A partir del 30 de septiembre, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de los partidos judiciales de Denia y Torrent, pasan a transformarse, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, y su Oficina Judicial en cuentan con tres Servicios Comunes: de Tramitación, General y de Ejecución.

La Conselleria ha adaptado las relaciones de puestos de trabajo de los servicios actuales y de las plantillas de funcionarios a las nuevas relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales, oficinas de justicia de los municipios y oficinas generales del registro civil de los partidos judiciales.

Según la nueva estructura organizativa, los servicios comunes serán dirigidos por un letrado o letrada de la Administración de justicia, de quien dependerán funcionalmente el resto de los letrados de la Administración de Justicia y el personal al servicio de la Administración de Justicia, y se podrán constituir equipos o grupos de trabajo con el fin de flexibilizar la funcionalidad de los servicios comunes.

La ley Orgánica 1/2025 establece la transición desde un sistema organizativo rígido de unidades judiciales y plantillas orgánicas, a un modelo de estructuras flexibles, basado en una organización de servicios comunes de tramitación, y de servicios comunes generales y de servicios comunes de ejecución, que asistirán a los jueces. Y la disposición transitoria primera de esta ley determina que la constitución de los Tribunales de Instancia se implantará de manera escalonada.

Así, el día 1 de julio de 2025 los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, aquellos partidos judiciales donde no existía otro tipo de Juzgados, se transformaron, respectivamente, en Secciones Civiles y de Instrucción Únicas y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

En total fueron 24 partidos judiciales: Alcoy, Elda, Ibi, Novelda, Sant Vicent del Raspeig, La Vila-joiosa, en la provincia de Alicante; Segorbe, Nules y Vila-real en la provincia de Castellón, y Alzira, Carlet, Catarroja, Llíria, Massamagrell, Mislata, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Sueca y Xàtiva en la provincia de Valencia.

El día 1 de octubre de 2025, los Juzgados de Primera Instancia, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en los partidos judiciales donde no existe otro tipo de Juzgados, como Dénia y Torrent se han transformado, respectivamente, en Secciones Civiles, Secciones de Instrucción y Secciones de Violencia sobre la Mujer.

El día 31 de diciembre de 2025, los restantes Juzgados de diez partidos judiciales se transformarán en las respectivas Secciones. En la provincia de Alicante en el partido judicial de Alicante, Benidorm, Elche, Orihuela, Torrevieja y Villena; en Castellón y Vinaròs en la provincia de Castellón; y en Gandía y Valencia en la provincia de Valencia. De esta forma, a final de año se completará esta estructura de Juzgados de Instancia en los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana.