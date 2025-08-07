Justicia invierte 239.000 euros en las obras de mejora de la accesibilidad de la sede judicial de Paterna

VALENCIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Administración Pública está llevando a cabo las obras de adecuación de accesibilidad en la sede judicial de Paterna (Valencia), ubicada en la Avenida Vicente Mortes Alfonso número 114.

Esta actuación, que comenzó el pasado mes de junio de 2025, está previsto que finalice en el mes de septiembre del presente ejercicio. La inversión ha supuesto un total de 239.509,30 euros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El objetivo principal de esta intervención es "garantizar el acceso a las instalaciones judiciales, adaptando los espacios a las necesidades de todas las personas usuarias, especialmente aquellas con movilidad reducida o diversidad funcional", han apuntado las mismas fuentes.

Las obras contemplan la reforma integral de ocho aseos distribuidos en las plantas segunda y tercera del edificio, la adecuación de un despacho en la primera planta, ocho aseos más en las plantas baja y primera junto a los ascensores, cuatro aseos privados interiores en las plantas segunda y tercera, dos aseos en el sótano, la instalación de bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva, la mejora de la señalética y la colocación de puertas accesibles en los aseos del sótano.

Además, se colocarán bandas señalizadoras visuales y táctiles en el arranque de las escaleras y a lo largo del itinerario accesible, y se adaptará la señalización vertical en todo el edificio mediante cartelería accesible en braille y alto relieve.

En los aseos destinados a personas detenidas, se reforzará la seguridad mediante la instalación de inodoros antivandálicos y puertas de seguridad con zona inferior de extracción de aire, fabricadas en chapa de acero perforada.

Asimismo, atendiendo a las necesidades planteadas por el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, se reorganizará el espacio del Servicio de Orientación Jurídica mediante la creación de dos despachos cerrados, con el fin de ofrecer mayores garantías de confidencialidad a las personas usuarias.

Todas las actuaciones se están desarrollando de forma planificada y secuencial "con el fin de minimizar las molestias tanto al personal que trabaja en el edificio como a los ciudadanos que acuden a diario a la sede judicial", han indicado.

Con esta intervención, la Conselleria de Justicia y Administración Pública reafirma su compromiso con la accesibilidad y la mejora continua de las infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana.