Las juventudes de Compromís despliegan su pancarta de 'Mazón dimissió' en el Pont de la Solidaritat

Las juventudes de Compromís despliegan una pancarta en el Pont de la Solidaritat exigiendo la dimisión de Mazón - JOVES PV

VALÈNCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las juventudes de Compromís han desplegado este miércoles, con motivo del primer aniversario de la dana, su pancarta que lleva el mensaje de 'Mazón dimissió' en el Pont de la Solidaritat de València, que se denominó con este nombre en agradecimiento a la solidaridad de la ciudadanía con la catástrofe que hace un año arrasó gran parte de la provincia y provocó 229 fallecidos.

Con esta acción, Joves PV quiere denunciar "la negligencia y la indecencia" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "durante aquel trágico día y durante todo este año". La pancarta se ha desplegado durante los últimos meses en localidades afectadas por la dana, en el barranco del Poyo y en otros puntos como el Congreso, la sede del PP de la calle Génova o el Parlamento Europeo.

"Queremos denunciar que, mientras nuestros pueblos se inundaban, Mazón estaba de comilona, desconectado completamente del sufrimiento de la gente. En esta ubicación tan simbólica queremos recordar la solidaridad de los miles de valencianas y valencianos que salieron a las calles para ayudar las personas afectadas por la dana", manifiesta el secretario general de la organización, Joan Guanter.

Las juventudes de Compromís señalan que el Pont de la Solidaritat simboliza "la fuerza de un pueblo que no deja a nadie atrás, que responde con empatía y ayuda mutua, a diferencia del gobierno del PP que no ha estado nunca en la altura".

"Por respeto a todas las personas que sufrieron y a la memoria de las 229 víctimas mortales, exigimos la dimisión de Carlos Mazón. El pueblo valenciano merece un 'president' digno y comprometido, no uno que huye de sus responsabilidades", reivindican.