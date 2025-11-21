Un juzgado de Alzira abre diligencias de investigación sobre la muerte de una niña tras un tratamiento dental

VALÈNCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de guardia de la Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira (Valencia) ha abierto diligencias previas de investigación sobre el fallecimiento de una niña de 6 años tras ser asistida en una clínica dental.

Según ha informado a Europa Press el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado ha tenido conocimiento de los hechos y, como es habitual en estos casos, ha abierto diligencias previas para investigarlos.

Este viernes se ha conocido que una niña de 6 años ha fallecido tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada y, además, otra menor, de 4 años, que también había acudido a la misma clínica, se encuentra hospitalizada, según fuentes sanitarias.

La menor de 6 años ingresó este jueves a las 16.52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento.

Además, se da la circunstancia de que a las 15.11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, esta de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.

Por su parte, la propietaria de la clínica ha manifestado, en declaraciones a À Punt, que la niña salió de allí "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Ha añadido que a la niña no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Ha insistido en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar". "Están investigando el lote de la anestesia", ha concluido.