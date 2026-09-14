El juzgado manda a prisión a un hombre detenido por presuntamente apuñalar a una mujer en Carcaixent

Archivo - Agente de la Guardia Civil en tareas de investigación - OPC - Archivo

VALÈNCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, ha mandado a prisión a un hombre detenido por presuntamente apuñalar hace una semana a una mujer en la localidad valenciana de Carcaixent.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado acordó el viernes para el hombre la prisión provisional, comunicada y sin fianza, y ha quedado investigado en una causa abierta por un delito de asesinato en grado de tentativa, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, cuando fue hallada una mujer en Carcaixent con varias lesiones ocasionadas con un arma blanca.

La Guardia Civil abrió entonces una investigación que culminó, tal y como ha adelantado Levante-EMV, con la detención de un hombre, de 33 años y nacionalidad colombiano, que había huído a Valencia tras los hechos. La mujer, según el mismo medio, había acudido a Carcaixent a una entrevista de trabajo para cuidar a una persona mayor.