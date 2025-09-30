K!ngdom estrenará en València su nuevo single dentro del 'Me gustas Tú Tour'

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

K!ngdom actuará este sábado en la Sala Moon de València dentro de su gira 'Me gustas Tú Tour', tras su paso por Madrid, Barcelona y Granada. El trío no ha parado de rodar este verano después de participar en la última edición del Benidorm Fest.

La banda, que se formó durante los años universitarios de dos de sus componentes (Gomís e Iván) en Moncada (Valencia), ha querido tener un detalle especial con sus seguidores valencianos estrenando en exclusiva su próximo single, 'Adrenalina', un tema con aire 'retrowave' lleno de su energía.

Además de novedades como 'Adrenalina' o 'Corazón' no faltarán en el concierto temas imprescindibles de su repertorio como 'Eterno Verano', 'Hetero pero', 'Confieso', 'Solo Quiero Bailar', 'Techno sin ti' o el emblemático 'Me Gustas Tú'.

Aún quedan algunas entradas a la venta para la actuación de este sábado en València.