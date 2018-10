Kodaline, Vitalic y Love of Lesbian, al Arenal Sound 2016

LOVE OF LESBIAN

Publicado 23/11/2015 13:19:44 CET

Kodaline, Vitalic, Love of Lesbian, Parade of Lights, Fuel Fandango, L.A. y Rayden son las nuevas confirmaciones del festival Arenal Sound --que se celebrará del 4 al 7 de agosto en Burriana--, que se suman a la ya anunciada presencia de Two Door Cinema Club como primer cabeza de cartel de la séptima edición, ha anunciado el certamen castellonense.

Kodaline es una de las bandas más exitosas de los últimos años en el panorama del rock indie, después de que se dieran a conocer con el álbum In A Perfect World, que les granjeó comparaciones con Keane, Oasis, Coldplay o U2.

Su nuevo álbum, 'Coming Up For Air', supone una gran evolución musical del grupo y presentarán sus últimas canciones en Burriana; la actuación de Vitalic tuvo que cancelarse hasta en dos ocasiones en la pasada edición por el temporal. Vuelve de nuevo al festival para redimirse y ofrecer a miles de sounders una "sesión inolvidable", auguran desde la organización.

Los que tampoco podían faltar son Love of Lesbian, que ya se encuentran inmersos en la grabación de su nuevo disco, que verá la luz el próximo año.

Además, la banda americana de rock electrónico Parade of Lights será una de las sensaciones del próximo año y pisarán por primera vez España para hacer bailar al público con temas como 'Golden' (del que Elyella DJs hicieron un gran remix) o 'Feeling Electric', una de las canciones que podemos encontrar en el nuevo FIFA'16.

Asimismo, los mallorquines L.A. y Rayden llevarán al festival sus últimos trabajos discográficos al igual que Fuel Fandango, que lanzará su nuevo y esperado disco el próximo mes de abril.