Lafuente aspira a presidir la CEV con una proyecto "coral" y "el mayor consenso posible"

VALÈNCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha explicado que con su candidatura para dirigir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) quiere adaptar la organización "a los nuevos tiempos" desde "el mayor consenso posible" y ha asegurado que la suya sería una presidencia "coral".

"Creo que la mayoría de la gente está encantada con el proyecto, pero sí que es verdad que el proyecto tiene que evolucionar. Tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y tenemos que hacer que estos cambios se hagan desde el mayor consenso posible", ha destacado Lafuente, en una rueda de prensa este viernes que se produce después de que el martes el actual presidente de la CEV, Salvador Navarro, anunciase que no optaría a la reelección y Lafuente anunciase cu candidatura.

Lafuente ha indicado que tanto él como el actual presidente, Salvador Navarro, han querido "no perder el discurso que quieren las empresas" y que "el ruido mediático que suele producir procesos electorales de confrontación no eclipse en la línea de trabajo que llevamos", en materias como la productividad, la competitividad, el absentismo o la "imposición" a través de reales decretos.

Lafuente ha explicado que se ha puesto en contacto con las patronales territoriales y ha explicado que la intención es que estas presentan por su parte "listas consensuadas" y "equilibradas por sectores y territorios".

En el caso de Alicante, ha explicado que ha hablado con César Quintanilla. Lafuente ha insistido en que "tiene que haber una candidatura consensuada. Es un tren que está pasando por la puerta de Alicante que puede ayudar a resolver los problemas históricos".