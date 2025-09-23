Lafuente (Femeval) anuncia que recabará avales para presentarse a dirigir la CEV

Agradece el gesto de Navarro de retirarse y ve necesario dar un "nuevo impulso" para "avanzar" tras escuchar a las organizaciones

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la CEV y presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha asegurado este martes que recabará los avales necesarios para presentarse a dirigir la patronal valenciana, tras el anuncio del actual presidente de la entidad, Salvador Navarro, de no optar finalmente a la reelección en el proceso electoral abierto.

En una declaración institucional, Lafuente ha agradecido el "gesto" de Navarro, que ha anunciado que da un "paso al lado" al conocer la existencia de esta candidatura, ya que considera que es "una muestra más de su compromiso con la empresa de la Comunitat Valenciana, como ha quedado patente a lo largo de toda su trayectoria, liderando frentes complejos como la transición de la antigua Cierval a la actual CEV".

Asimsimo, ha destacado de Navarro "todo su esfuerzo por la vertebración territorial y la integración de todos los actores relevantes del tejido empresarial". A su juicio, este paso es "fruto de la confianza, el diálogo, la lealtad, unidad y el consenso mantenido entre ambos para que la CEV siga siendo el espacio de representación y defensa de las inquietudes del empresariado de Alicante, Castellón y Valencia".

En esta línea, Lafuente ha defendido que Femeval "siempre se ha sentido un pilar básico de la CEV, con la que, junto al resto de sectores, colabora y trabaja estrechamente en todos aquellos temas de impacto empresarial y social".

Por ello, y tras escuchar a diferentes organizaciones que integran la CEV, Lafuente sostiene que "se pone de manifiesto la necesidad de dar un nuevo impulso, coordinado entre todos, para seguir avanzando y sostener la capacidad de representación empresarial que hoy ostenta, fruto del trabajo realizado bajo la presidencia de Salvador Navarro".

Por ello, anuncia que, con el "respaldo incondicional" de su federación del metal, va a recabar los avales necesarios para presentar su candidatura a la presidencia de la patronal valenciana, una decisión que afronta "con ilusión, responsabilidad y respeto a la institución y a todas las personas que dedican su tiempo y confían en la empresa y en el asociacionismo empresarial".