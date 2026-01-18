Lafuente, sobre la financiación: "No debemos tirar todo por tierra por dos puntos en los que no estemos de acuerdo"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha defendido que la aprobación de un fondo de nivelación transitorio y la condonación de la deuda vinculada a la infrafinanciación son condiciones "necesarias e indispensables" para sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha insistido en que la propuesta del Gobierno es "un punto de avance" y ha instado a su negociación. "Lo que no debemos es tirar todo por tierra porque haya dos puntos en los que no estemos de acuerdo", ha defendido Lafuente, en una entrevista concedida a Europa Press.

Preguntado por si cree que es un error el rechazo avanzado por las comunidades autónomas del PP al modelo presentado por el Ministerio de Hacienda, Lafuente ha subrayado que le gustaría que "el PSPV y el PPCV, así como Compromís, pusieran por delante los intereses de la Comunitat a sus intereses de partido". Ha reconocido que es "complicadísimo" sacar adelante un modelo consensuado porque "hay muchos palos en las ruedas puestas por intereses políticos".

Lafuente coindice con la "crítica al plan de financiación que se nos ha presentado" porque el fondo de nivelación y la deuda histórica "tienen que venir reflejadas desde el diálogo y, en cualquier caso, yo insto a que al final lleguemos a un acuerdo entre todos", ha recalcado.

Tampoco está de acuerdo en que algunas comunidades puedan acogerse al nuevo sistema y otras no porque "eso rompe la unidad totalmente". Igualmente, rechaza la propuesta del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de vincular la financiación autonómica con la ampliación del parque de vivienda porque lo ve "rebuscado". "Al final, lo que tiene que haber es una unidad lineal de financiación y no buscar estos subterfugios para justificar cosas", ha comentado.

VIVIENDA

Respecto a la vivienda, ha lamentado que "la gente joven tiene complicado hacer un proyecto de vida porque la vivienda tiene un precio inalcanzable". A su juicio, "uno de los problemas principales de la vivienda es la fiscalidad que afecta a la compraventa". Por ejemplo, ha abogado por bonificar el IVA de la compra a los jóvenes.

En cuanto a la ventaja fiscal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que los propietarios no suban los alquileres, Lafuente ha señalado que "es una medida correcta y no beneficia a los ricos, como se ha dicho desde parte del gobierno".

Además, Lafuente ha reclamado potenciar planes de rehabilitación de viviendas, que además, a su juicio, generarían empleo sobre todo en pymes de construcción, y ha abogado por "liberar terreno para poder tener más oferta" y construir vivienda. Igualmente, ha reconocido que las viviendas turísticas "han impactado tremendamente en todas las ciudades a nivel mundial debido al turismo low cost y eso también incide mucho en el precio".

RETOS Y RECLAMACIONES PARA 2026

Las peticiones que el presidente de la CEV hace al Consell para 2026 se resumen, en primer lugar, en "llevar hasta sus últimos extremos la simplificación administrativa", porque "hay muchísima inversión paralizada porque la administración no se adapta a las necesidades". En segundo lugar, ha pedido "un diálogo social real" y, finalmente, "dejar de una vez por todas la polarización a la que nos está sometiendo la política".

Sobre cuáles son los próximos pasos que le gustaría ver en la reducción fiscal del Consell, ha defendido "un sistema de deducciones fiscales por inversión". "Tenemos que hacer una lectura también que va relacionada con la vivienda. Cuando el dinero va a la especulación, se aleja de la inversión productiva, y en este momento tenemos un problema de inversión productiva. Ese dinero especulativo que está yendo a alquileres, se está yendo de invertir en una empresa productiva. Por lo tanto, yo incentivaría mucho las inversiones productivas o medioambientales", ha afirmado.

Sobre la situación de las empresas este año, el también vicepresidente de la CEOE considera que la economía "funciona bien" pero "en muchos casos la microempresa, la pequeña empresa, los autónomos están en una situación de precarización clarísima y quizás con una economía yo definiría casi de supervivencia".

Por ello, ha reivindicado que "todas las normativas que se están imponiendo, sobre todo a nivel nacional, tengan en cuenta el factor tamaño", porque cree que muchas veces se adoptan medidas "encaminadas hacia las grandes empresas" que hacen un "daño tremendo" a las pequeñas, y se ha referido a medidas como la reducción de jornada. También ha pedido "políticas de tamaño" para aumentar su dimensión.

Ha expuesto que, en términos generales, hay sectores con "un crecimiento potencial importante" en 2026, pero ve con "preocupación" la industria del automóvil valenciana por "la indefinición que está generando Ford y por la cantidad de empresas auxiliares que hay alrededor". También ha lamentado la "incertidumbre" en el sector azulejero de Castellón por las nuevas normativas de emisiones de CO2. "Yo soy optimista, pero tenemos que ponernos a trabajar en estos dos sectores", ha señalado.

RELACIÓN CON EL CONSELL Y PRESUPUESTOS

Preguntado por si cree que se rebajará la polarización política con presidencia de Juanfran Pérez Llorca, Lafuente ha apuntado que "por el tema de la judicialización de la dana, se había alcanzado unas cotas de ingobernabilidad absoluta", pero ahora "la situación es diferente y la predisposición del presidente es de abrir diálogo en todo lo posible". "Que no se nos olvide que las cosas se tienen que dialogar, se tienen que debatir y eso se había perdido", ha indicado.

Preguntado por si el Consell se ha puesto en contacto con la CEV para la elaboración de los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ha explicado: "No se ha puesto en contacto con nosotros, así se lo hemos hecho saber al presidente". En su opinión, "no es grave que no se aprueben" las cuentas autonómicas, pero "es bueno y un ejercicio de trabajo y de transparencia el que se puedan consensuar unos presupuestos".

"Los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo, por lo menos en el presupuesto dana, y ejecutarlo de una manera lo más rápida posible", ha dicho, y ha instado a que "se sienten los dos grandes partidos a adelantar todo esto". "Yo creo que la oposición tiene que darse cuenta también de que hay que reducir la crispación, de que hay que ceder, todos tenemos que ceder en esta situación", ha comentado.

Lafuente ha subrayado que "unos presupuestos en tiempo y forma ayudan a que la economía y la sociedad se reactive". Sobre qué le gustaría ver en los presupuestos, ha puesto el foco sobre todo en el "presupuesto dana", y ha añadido que también "tienen que refrendar ese papel importante que hacemos los agentes sociales en mesas de trabajo, en las que aportamos mucho". Igualmente, ha abogado por incentivos para reinversionses y apoyo a sectores como el agrícola o el turístico.

RECONSTRUCCIÓN

Finalmente, sobre cómo ve los avances de la reconstrucción tras la dana, Vicente Lafuente ha destacado que "desde el esfuerzo privado" se ha podido salvar muchas empresas y empleos. En este punto, se ha mostrado "muy crítico con el papel del Consorcio de Seguros. "Si hubiera trabajado más y mejor y hubiera cumplido, hubiera habido menos mortandad de empresas", ha aseverado.

También ha censurado la capacidad de diálogo que han tenido los partidos mayoritarios. "Puedo entender que por la situación judicializada que de la dana esto pudiera pasar, pero en estos momentos estamos en un escenario diferente e instaría a que, por favor, se sentaran una vez por todas y que trabajaran".