LaLiga fija el Levante-Athletic para el 21 de octubre y defiende que actúa "con rigor y en coordinación con autoridades"

Imagen de jugadores calentando antes del partido - LEVANTE UD

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro entre el Levante y el Athletic Club correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, que tenía previsto disputarse este miércoles, 16 de septiembre, en el Ciutat de València y fue aplazado por las inclemencias meteorológicas, se disputará el próximo 21 de octubre a las 20.00 horas, según informa LaLiga en un comunicado, en el que defiende que actúa "con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato".

La suspensión del encuentro minutos antes de las 21.30 h, hora prevista del inicio del partido, ha levantado críticas. Entre ellas, elas del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha afirmado este jueves que le "parece una imprudencia de LaLiga" el hecho de que el partido no se suspendiese antes, debido a la alerta naranja por lluvias. Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha hecho un llamamiento a LaLiga para que tenga en cuenta las alertas meteorológicas y evitar así que se repitan situaciones como las de ayer por la tarde.

"Como siempre, LaLiga actúa con rigor y responsabilidad, en coordinación con las autoridades y los distintos agentes implicados, para velar por el correcto desarrollo de la competición y la integridad del campeonato. Garantizando la seguridad jurídica, la igualdad competitiva y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud de participantes y público", ha explicado la entidad en un comunicado.

Además, LaLiga ha anunciado que el próximo 21 de octubre se disputará el partido del Ciutat de València entre Levante y Athletic Club (20.00 horas). Un encuentro que debió jugarse este miércoles, pero que quedó suspendido por las fuertes tormentas que descargaron en Valencia, inundando el terreno de juego y haciendo imposible la práctica del fútbol.