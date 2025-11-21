Laura Palau exhibe la sabiduría popular del campo valenciano en el Centre del Carme

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) y la Diputació de València han presentado la exposición 'Mala hora, bona hora' de la artista castellonense Laura Palau, un proyecto colaborativo que acerca la sabiduría popular del campo valenciano para reconectar con la naturaleza frente al cambio climático. Es el resultado del premio Alfons Roig, que reconoció la obra de Laura Palau (Benlloch, 1993) como Mejor Proyecto Artístico en 2024.

A través de esta exposición, Laura Palau difumina los límites entre agricultura y cultura e invita a reconectar con la naturaleza a través del arte. 'Mala hora, bona hora' reúne más de una veintena de fotografías de cielos cambiantes recopiladas de forma colaborativa, fotografías artísticas, retratos de árboles muertos, algunas piezas de escultura y un video testimonial, que plantean una reflexión en torno a la relación del ser humano con la naturaleza e invita a reflexionar sobre el cambio climático, a partir de la observación del cielo.

En el centro de la exposición se encuentra la práctica de las 'tretzenades', una forma de predicción meteorológica ancestral arraigada en la Comunitat Valenciana, que propone al visitante a participar en actos de interpretación del clima. Antaño esta práctica guiaba la siembra, la poda, la cosecha y la gestión del agua y servía como ritual que alineaba la actividad humana con los ciclos de la Tierra.

La muestra, que se podrá ver hasta el 18 de enero en la sala Zero del CCCC, ha sido presentada este viernes por la artista Laura Palau, la comisaria de la exposición, Jana J. Haeckel; el director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, y el diputado provincial de Cultura, Francisco Teruel, detalla Cultura de la Generalitat.

'Mala hora, bona hora', ha explicado la comisaria, "recopila el conocimiento popular a lo largo de las generaciones a través de la mirada de la artista y nos muestra cómo esas creencias ancestrales y esa observación silenciosa pueden ayudarnos a entender y conectar con la naturaleza para concienciarnos de la importancia de escucharla para convivir con los cambios climáticos que se están produciendo".

IDENTIDAD Y TERRITORIO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

La obra de Laura Palau, también premiada como artista destacada en la presente edición de Abierto Valencia, surge de una sensibilidad ecológica que entiende la naturaleza como maestra y sanadora. 'Mala hora, bona hora' apela a la sabiduría popular, la identidad y el territorio para superar la fractura que la sociedad actual ha creado entre la naturaleza y el ser humano.

La muestra expone todo un diccionario visual de nubes, las que traen agua, viento, nieve o rayos. Se incluyen algunas del archivo particular de José Ibáñez Martínez 'Solí', el catálogo Nubes, cedidas por la familia del villenense que documentó las nubes de Villena (Alicante) en la década de los ochenta.

Junto a estas fotografías recopiladas de archivos personales, fototecas o captadas por amigos, se muestran fotos artísticas, dos esculturas de cristal y piezas de papel de serrín elaboradas con árboles que han muerto quemados en el incendio de Bejís (Castellón) de 2022, por sequía en campos de naranjos de Castelló de la Plana o arrastrados por la dana en Guadassuar (Valencia) en 2024.

La muestra se completa con el relato audiovisual de José Ramón, vecino de Castell de Cabres (Castellón), que navega entre la nostalgia y la herencia cultural.

El director del Consorci de Museus ha alabado el trabajo de Laura Palau, "que pese a su joven trayectoria forma parte ya de la escena artística valenciana y que premios como este contribuyen a consolidar", y ha agradecido a la Diputació su labor de mecenazgo este premio y su colaboración "para impulsar el arte y a los artistas valencianos".

Los Premios Alfons Roig pretenden apoyar a los artistas valencianos, estimular la creación en el ámbito de las artes visuales y reconocer el trabajo de aquellos creadores que desarrollan proyectos de relevancia e interés. "Esta muestra nos invita a pensar en la imagen y en el tiempo así como en las formas en que estos dos elementos dialogan y se transforman", ha añadido el diputado provincial.