Laura Pausini conquista el Roig Arena ante más de 12.000 asistentes

Laura Pausini reina en el Roig Arena ante más de 12.000 asistentes. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista italiana Laura Pausini ha ofrecido un espectáculo vibrante frente a los más de 12.000 espectadores que han abarrotado un Roig Arena que ha colgado el cartel de 'entradas agotadas'.

El estreno de Pausini en el Roig Arena se ha saldado con un "triunfo absoluto", donde la potencia vocal de la intérprete y una puesta en escena de vanguardia han estado a la altura durante las casi tres horas de duración del show, según ha informado la organización en un comunicado.

El concierto ha arrancado con una energía arrolladora bajo los acordes de 'Yo canto' y la emotiva 'Mi historia entre tus dedos'. La artista no solo se ha limitado a repasar su extenso catálogo, sino que ha desplegado una serie de versiones que han dejado patente su vínculo con la cultura hispana.

Desde la mística interpretación de 'Hijo de la luna', de Mecano, hasta la sensibilidad de 'Antología', de Shakira, y entre clásicos de José Luis Perales y Alejandro Sanz, Pausini ha transformado el recinto en un salón íntimo, con temas destacados como 'Cuando nadie me ve' o 'Pausa'.

La versatilidad de la cantante ha alcanzado su punto álgido en el bloque central del espectáculo, donde ha intercalado 'medleys' de éxitos propios como 'Se fue', 'En cambio no' o 'Víveme' con guiños inesperados a la música contemporánea y tropical. Así, el público ha vibrado con su interpretación de 'TURiSTA' y la explosión festiva de 'Livin' la Vida Loca'.

También ha destacado el momento de mayor comunión colectiva: el bloque de sus himnos fundacionales. 'Amores extraños', 'La soledad' e 'Inolvidable' han sido coreados por los miles de asistentes. Para el cierre, ha incluido 'Mariposa tecknicolor' de Fito Páez, para dejar claro que su voz sigue siendo un instrumento "prodigioso".