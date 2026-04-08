Leïla Slimani, Premio Internacional de la Fira del Llibre de València

Archivo - Imagen de archivo de la escritora Leïla Slimani - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escritora franco-marroquí Leïla Slimani recibirá el Premio Internacional de la Fira del Llibre de València, que este año celebra su 61 edición del 30 de abril al 10 de mayo en su sede habitual en los Jardines del Real (Viveros).

Leïla Slimani recibirá el Premio Internacional de la Fira del Llibre de València el miércoles 6 de mayo a las 18.30 horas. En el acto, Slimani mantendrá una conversación con la escritora valenciana Raquel Ricart, galardonada con el Premio de la Feria el año pasado, con traducción simultánea a cargo de Anna Montero, avanza la organización del certamen.

Slimani, cuya obra ha sido traducida tanto al valenciano como al castellano, saltó a la fama internacional en 2016, cuando ganó el prestigioso Premio Goncourt con su segunda novela, 'Canción dulce'. La obra, un notable éxito comercial, aborda ya algunos de los temas centrales de la autora, como los prejuicios de clase y origen, las dinámicas de poder dentro de las familias, el poder del amor y la educación o la violencia latente en la sociedad.

Recientemente, Slimani ha completado la magistral trilogía 'El país de los otros', inspirada en su familia y ambientada en la historia reciente del Reino de Marruecos, que aborda la condición social de la mujer y las contradicciones de la sociedad marroquí. Tras 'El país de los otros', que da título al primer volumen, la trilogía continúa con 'Miradnos bailar' y concluye con 'Me llevaré el fuego'.

Pero Slimani no será la única presencia internacional en la Fira del Llibre de València. La tarde del sábado 9 de mayo, el escritor turco Zülfü Livaneli visitará el certamen para presentar su última novela, 'La casa de Leyla'.

Livaneli, también músico y activista político, es el autor más vendido de Turquía. Se le considera una de las figuras culturales turcas más importantes de nuestro tiempo. Sus obras entrelazan diferentes entornos sociales, personajes y acontecimientos históricos, entre ellas las aclamadas 'Bliss' (ganadora del premio Barnes & Noble Discover Great New Writers) y 'Serenata para Nadia'.

La obra de Livaneli ha sido traducida a 37 idiomas y ha ganado numerosos premios internacionales. En 1995 fue nombrado Embajador de Buena Voluntad de la Unesco por sus actividades culturales y políticas y sus contribuciones a la paz mundial.